Проти Порошенка відкрили ще чотири справи через ПриватБанк – адвокати

Чотири нові кримінальні провадження проти п’ятого Президента Петра Порошенка зареєстровані за заявами бізнесмена та колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського.

Про це на брифінгу повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань. Він зазначив, що після засідання Печерського суду, який залишив без задоволення клопотання Офісу Генпрокурора, Ірина Венедіктова опублікувала черговий "відосик".

"Всі пам’ятають, як прокуратура фактично відмовилася підтримувати свої вимоги і поспішно заявила про завершення досудового розслідування. В той же вечір Генеральний прокурор Венедіктова як зазвичай вже виступила з відосиком, пояснюючи причини свого провалу, а також розповідаючи про те, що начебто будуть ще й інші кримінальні провадження проти Петра Порошенка за заявами звичайних людей, що надходять начебто зі всієї України", – зазначив Головань.

"У той же вечір за заявою "звичайної" людини на прізвище Коломойський Офісом Генерального прокурора було зареєстровано чотири кримінальні провадження відносно Петра Порошенка. Коломойський виступив зі стандартним набором, і звичайно його заяви стосуються "ПриватБанку", – повідомив адвокат Порошенка.

Ігор Головань зазначив, що і в цьому разі йдеться про завідомо неправдиві звинувачення.

"Навіть сама логіка подібних інсинуацій, як їх іще назвати, тепер уже особисто Коломойського, дуже дивна – виходить, що завдавали шкоду ПриватБанку, розголошуючи його таємницю, тобто повідомляючи про "ПриватБанк" правдиві відомості. Виходить, що завдавали шкоди його тодішнім акціонерам "ПриватБанку", – зазначає Головань.

"Цей факт ще раз підтверджує, хто кооперується з Офісом Генпрокурора і чинною владою в організації політично мотивованих переслідувань п’ятого Президента України. І я думаю, всім зрозуміло, що перспектива цих чергових кримінальних проваджень така ж сама, як була 8 липня в Печерському суді зі спробою обрати запобіжний захід Петру Порошенку. Тобто нульова", – переконаний він.

"Ми бачили до цього, що Ігор Коломойський і близькі йому люди зацікавлені в провадженнях, які стосуються Петра Порошенка. Це перший момент, коли Ігор Коломойський вийшов особисто на арену. У нас настає новий етап розвитку усіх цих справ. Це чудово пов’язується з усіма подіями щодо відставки керівництва НБУ. Це чудово пов’язується з судовими процесами щодо повернення "ПриватБанку" під керівництво Коломойського і близьких йому осіб. Це ще раз підкреслює, наскільки політичні переслідування щодо Порошенка пов’язані з діями на інших фронтах", – додав адвокат Ілля Новіков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами начальника третього відділу Головного слідчого управління ДБР Олега Корецького, підписана генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою підозра п’ятому президенту України Петру Порошенку у провадженні щодо призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка є незаконною.