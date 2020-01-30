Проти одностатевих шлюбів і марихуани: відомий комік жорстко висміяв Тимошенко

Відомий комедійний ведучий Майкл Щур (Роман Вінтонів) в ефірі своєї програми висміяв політику глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка не так давно виступила проти одностатевих шлюбів.

Відео було опубліковано на сторінці "Телебачення Торонто" у Facebook. Ведучі посміялися над тим, як швидко Тимошенко змінює свою риторику, виступаючи проти легалізації марихуани в медичних цілях і проституції. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Проблема в тому, що ще вчора Юлія Тимошенко мчала на блокчейн-електробайку, прокладаючи новий курс. Але вже сьогодні вона знову пересіла у стару фіру, яку тягнуть три воли традиційних цінностей: заборона секс-роботи, легких наркотиків та одностатевих шлюбів", – йдеться в передачі.

Ведучі підкреслили, що єдине правило, яке є незмінним для Тимошенко – це бути в опозиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тимошенко вважає, що в Конституції України потрібно закріпити традиційну сім'ю, яку створюють лише чоловік і жінка.

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