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30 січня • оновлено в 08:40
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Проти одностатевих шлюбів і марихуани: відомий комік жорстко висміяв Тимошенко

4.8т
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Відомий комедійний ведучий Майкл Щур (Роман Вінтонів) в ефірі своєї програми висміяв політику глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка не так давно виступила проти одностатевих шлюбів.

Відео було опубліковано на сторінці "Телебачення Торонто" у Facebook. Ведучі посміялися над тим, як швидко Тимошенко змінює свою риторику, виступаючи проти легалізації марихуани в медичних цілях і проституції. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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"Проблема в тому, що ще вчора Юлія Тимошенко мчала на блокчейн-електробайку, прокладаючи новий курс. Але вже сьогодні вона знову пересіла у стару фіру, яку тягнуть три воли традиційних цінностей: заборона секс-роботи, легких наркотиків та одностатевих шлюбів", – йдеться в передачі.

Ведучі підкреслили, що єдине правило, яке є незмінним для Тимошенко – це бути в опозиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тимошенко вважає, що в Конституції України потрібно закріпити традиційну сім'ю, яку створюють лише чоловік і жінка.

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Автор
Катерина Луговська
Особи
Юлія Тимошенко Майкл Щур
Місце
Україна
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Pooh Vini
Pooh Vini
Красава,подметил йулькино слабое место)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Человеку с псевдонимом Щур простительно, конечно, многое, но есть вещи, которые даже он должен уяснить себе раз и навсегда: не бывает ЛЁГКИХ нapкотиков. И однoполых БРAКОВ тоже не существует в природе. Подобные отношения можно называть как угодно, но только не брaком, подразумевающим возможность продолжения рода.
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