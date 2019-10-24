"Цукор із Тріпаком": проти скандального "слуги народу" розпочато кримінальне провадження

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо нардепа-мажоритарника від "Слуги народу" В'ячеслава Медяника.
Про це в прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" повідомив глава САП Назар Холодницький. Відзначимо, політика в залі парламенту підловили на скандальному листуванні про вирішення питань із прокуратурою.
"У нас дійсно надійшла заява про злочин. Таке провадження зареєстроване", – заявив Холодницький.
В'ячеслав Медяник
Нагадаємо, В'ячеслав Медяник відомий низкою скандальних будівництв у Дніпрі. Перш за все депутат прославився через будівництво на вулиці Старокозацькій, поряд із будівлею облдержадміністрації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Народний депутат від президентської партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник просто у сесійній залі Верховної Ради обговорював, як "вирішити" питання з прокуратурою.
Зокрема, він стверджував, що обговорить "питання щодо цукру" із заступником глави ГПУ Віктором Тріпаком. Згодом Тріпак спростував чутки про зв'язки з Медяником.
Пізніше адвокат і журналіст Олексій Шевчук вимагав порушити кримінальну справу проти Медяника.
Депутат від "Слуги народу" Галина Янченко вважає, що з Медяником треба провести певну бесіду.
Сам Медяник заявив, що не має жодного відношення до скандального листування.
Глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що фракція "СН" проведе внутрішнє розслідування щодо листування Медяника.
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