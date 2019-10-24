"Цукор із Тріпаком": проти скандального "слуги народу" розпочато кримінальне провадження

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо нардепа-мажоритарника від "Слуги народу" В'ячеслава Медяника.

Про це в прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" повідомив глава САП Назар Холодницький. Відзначимо, політика в залі парламенту підловили на скандальному листуванні про вирішення питань із прокуратурою.

"У нас дійсно надійшла заява про злочин. Таке провадження зареєстроване", – заявив Холодницький.

В'ячеслав Медяник

Нагадаємо, В'ячеслав Медяник відомий низкою скандальних будівництв у Дніпрі. Перш за все депутат прославився через будівництво на вулиці Старокозацькій, поряд із будівлею облдержадміністрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що фракція "СН" проведе внутрішнє розслідування щодо листування Медяника.

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