За вчорашніми подіями поліція відкрила кримінальну справу за фактом насильства щодо державного діяча. Хай уточнять: якої країни "державний діяч" потерпілий Герус?

Бо у нормальних людей язик не повернеться назвати "державним діячем" зрадника, який запустив в Україну російську електроенергію, дозволивши країні-агресору накинути на нас енергетичний зашморг. Тому кримінальна справа має бути порушена за державну зраду і зловживання владою!

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