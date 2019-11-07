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7 листопада • оновлено в 15:28
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Олег Ляшко
Олег Ляшко
 Український політик, лідер Радикальної партії Всі статті автора

Проти Геруса має бути порушена кримінальна справа за державну зраду

1.4т

За вчорашніми подіями поліція відкрила кримінальну справу за фактом насильства щодо державного діяча. Хай уточнять: якої країни "державний діяч" потерпілий Герус?

Бо у нормальних людей язик не повернеться назвати "державним діячем" зрадника, який запустив в Україну російську електроенергію, дозволивши країні-агресору накинути на нас енергетичний зашморг. Тому кримінальна справа має бути порушена за державну зраду і зловживання владою!

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Автор
Олег Ляшко Олег Ляшко
Особа
Андрій Герус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Олега Ляшка
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Комментарии на сайте не модерированы
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Перший раз шкодую, що Ляшко не в Раді...
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Олежка теперь прям как Давид, победивший Голиафа )))
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Чан Джеки
Чан Джеки
зеленский как насчет жидов.сколько коломойский безнаказано будет грабить украину.
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