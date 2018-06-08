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Протезування для жертв війни на Донбасі (відео)

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В ортопедичному центрі в Києві поранені у війні на Донбасі отримують можливість повернутися до активного життя. Героїчні та трагічні історії пацієнтів - у репортажі.П'ятирічна Меланія народилася в прифронтовому Маріуполі. До лікаря вона регулярно приходить з бабусею. Її мама загинула 3 роки тому під час обстрілу Маріуполя російськими "Градами". Дівчинка сиділа на колінах у мами, але вижила, хоч і отримала сильні поранення осколками ракети. З такими трагічними історіями лікарі стикаються постійно. Війна на Донбасі - це реальність, яка постійно з ними.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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