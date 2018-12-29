Протести "жовтих жилетів" у Франції: акції тривають, кількість учасників впала

Попри суттєве зменшення кількості учасників антиурядові протести у Франції тривають сьомі вихідні поспіль. "Жовті жилети" обіцяють вийти на акцію в Парижі і в новорічну ніч.У Франції сьомі вихідні поспіль тривають протести "жовтих жилетів". У Парижі в суботу, 29 грудня, кілька сотень демонстрантів зібралися біля офісів державної телекомпанії France Televisions та телеканалу BFM TV. Вони вигукували гасла "Fake news" та "Журналісти - колабораціоністи", протестуючи проти поширення нібито неправдивої інформації про рух. Демонстранти також знову закликали до відставки президента Еммануеля Макрона. Протестувальники кидали різні предмети у правоохоронців, які застосували проти них сльозогінний газ. Кілька людей були затримані.

У Марселі, за даними поліції, в акції "жовтих жилетів" взяли участь близько 900 людей, протестувальники вигукували "Макрона геть". "Ми хочемо повернути назад нашу купівельну спроможність. І ми хочемо мати право голосу при ухваленні рішень", - заявила одна з лідерок протестного руху Прісцилла Людоскі, цитує агенція AFP.

У місті Нант мали місце сутички учасників акції з правоохоронцями, поліція застосувала сльозогінний газ. Також протести відбулися у Ліоні, Тулузі, Бордо.

Чисельність демонстрантів скорочується: якщо на перші протести по всій країні вийшли, за даними поліції, близько 282 тисяч осіб, то минулої суботи 22 грудня їх було лише до 39 тисяч. Цієї суботи кількість протестувальників, за оцінками, ще нижча. Утім, лідери протестного руху заявляють, що це пов'язано з різдвяними та новорічними святами, і анонсують на січень нові демонстрації.

У Парижі планують демонстрації і в новорічну ніч. Згідно з даними в групах у мережі Facebook, про готовність взяти участь вже заявили близько восьми тисяч осіб. Організатори наголошують, що ця акція буде "святковою та ненасильницькою".

Хвиля протестів у Франції розпочалася ще 17 листопада через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести.