Протести в Індії через жінок у храмі: один загиблий, 15 поранених

Щонайменше одна особа загинула та 15 отримали травми під час протестів, що спалахнули в Індії після того, як індуїстський храм у штаті Керала відвідали двоє жінок.На акціях протесту в індійському штаті Керала, організованих правлячою в країні "Народною партією Індії" проти відвідання жінками храму бога Айяппана, щонайменше одна людина загинула і 15 отримали травми. Як повідомив речник поліції штату Керала у четвер, 3 січня, "чоловік, що напередодні брав участь у демонстрації "Народної партії Індії", загинув від ударів камінням, яким закидали протестувальників", цитує агентство AFP.
Акції протесту 2 січня пройшли у кількох містах штату. В адміністративному центрі штату місті Тіруванантапурам перед будівлею регіонального парламенту виникли насильницькі сутички між представниками двох таборів, поліція застосувала водомети та сльозогінний газ. За даними місцевих ЗМІ, демонстрантів закидали камінням з місцевого офісу правлячої в штаті Комуністичної партії.
Протести спалахнули після того, як до відомого індуїстького храму бога Айяппана в штаті Керала увійшли двоє жінок. Традиційно до храму забороняли входити жінкам віком від 10 до 50 років. У вересні 2018 року Верховний суд Індії скасував багаторічну заборону. Перші спроби жінок потрапити до храму після ухваленого рішення у жовтні 2018 року викликали масовий спротив та сутички. Тоді затримали понад дві тисячі осіб. Вранці 2 січня 44-річна Канака та 42-річна Бінду стали першими жінками, що потрапили до святині. Їх підтримували сотні тисяч жінок, що утворили живий ланцюг завдовжки у 620 кілометрів.
Релігійні консерватори Індії закликають продовжувати протести. 22 січня Верховний Суд Індії розпочне слухання щодо апеляції на скасування заборони жінкам відвідувати храм Айяппана.
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