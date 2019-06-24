"Ми це вміємо!" Україна яскраво підтримала Грузію у боротьбі з Росією

В мережі українців закликали підтримати Грузію у боротьбі з російською гібридною агресією.

Громадський активіст і політичний діяч Андрій Юсов запропонував оголосити цей тиждень тижнем грузинської політичної кухні в Україні. Відеозвернення він опублікував у Facebook (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

Прапори України і Грузії NewsOne

“Давайте разом із друзями та рідними збиратися у грузинських ресторанах — а у Києві та інших містах нашої країни їх багато, під грузинськими консульствами, чи в інших осередках Грузії”, — пише активіст.

На зустрічі Юсов запропонував приносити з собою українські та грузинські прапори, фотографуватися, записувати відео на підтримку грузинського народу, розповсюджувати їх у соцмережах із хештегом #підтримайгрузію.

Він зазначив, що Грузія знову демонструє світу приклад, як протистояти імперському хамству і російській гібридній агресії. "У нас із грузинами спільна боротьба — за незалежність наших держав, і в цій боротьбі ми разом уже два десятиліття", — зазначив Юсов.

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