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"Ми це вміємо!" Україна яскраво підтримала Грузію у боротьбі з Росією

2.7тЧитати матеріал російською

В мережі українців закликали підтримати Грузію у боротьбі з російською гібридною агресією.

Громадський активіст і політичний діяч Андрій Юсов запропонував оголосити цей тиждень тижнем грузинської політичної кухні в Україні. Відеозвернення він опублікував у Facebook (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

Прапори України і Грузії

Прапори України і Грузії

NewsOne

“Давайте разом із друзями та рідними збиратися у грузинських ресторанах — а у Києві та інших містах нашої країни їх багато, під грузинськими консульствами, чи в інших осередках Грузії”, — пише активіст.

На зустрічі Юсов запропонував приносити з собою українські та грузинські прапори, фотографуватися, записувати відео на підтримку грузинського народу, розповсюджувати їх у соцмережах із хештегом #підтримайгрузію.

Він зазначив, що Грузія знову демонструє світу приклад, як протистояти імперському хамству і російській гібридній агресії. "У нас із грузинами спільна боротьба — за незалежність наших держав, і в цій боротьбі ми разом уже два десятиліття", — зазначив Юсов.

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Особа
Андрій Юсов
Місце
Грузія
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Питон Каа
Питон Каа
После двух десятилетий совместной борьбы с Россией - два этих территориальных образования лишились по два куска земли каждое. Отсюда вывод, те кто поумнее - выйдут из этой борьбы раньше, с минимальными потерями. Ну а остальных дураков мы обдерем, как липку.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Питон Каа, вот вот. Вы тех дураков, кто останется и обдерете как липку. Вы же свиньи. С ввами скотами и вполе одном срать впадлу! А земли мы вернем. Курочка по зернышку...)
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Расея - ворог!
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CARGO 100
CARGO 100
Махал Махалыч, ну-ну, лепи дальше, "Мы это умеем".
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Что было бы, если бы российский депутат уселся в кресло спикера Верховной Рады? -После этого у него бы не было проблем со стулом.
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Цуканов Евгений, Как у Байдена?)))))))))))))
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