"Просто змусили": стало відомо, як жителів Криму зганяли на російські вибори

В анексованому Криму явку на виборах президента Росії в 65% забезпечували за рахунок потужного адмінресурсу.

Про це в ефірі програми "Кворум" на ObozTV розповіла відома журналістка і блогер, переселенка з Криму Лариса Волошина.

"Ми чекали явки. Для Путіна було зрозуміло, що він переобереться, але було цікаво, наскільки кримчани візьмуть участь в цих виборах. Російська влада з самого початку не розраховувала на той "російський Крим", який вона нібито "звільняла", - зазначила Волошина.

За її словами, в 65% кримських виборців, які, за офіційними даними, брали участь в голосуванні, входить величезна кількість людей, яких просто змусили йти на вибори.

"Керівники підприємств, навчальних закладів, вищих навчальних закладів перевіряли кожного за списками. Люди в Криму розповідали про те, що вони не захотіли йти, і потім отримували дзвінки від "ланкових", які вимагали від них піти на вибори під загрозою звільнення з роботи і відрахування з навчальних закладів. Від людей вимагали звіту про те, що вони пішли голосувати. Саме все це разом з вкиданнями дало 65%", - розповіла вона.

Волошина зазначила, що в голосуванні брала участь "величезна армія російських чиновників і військових, які були завезені до Криму". Також на півострові активно голосували проросійські громадяни.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше колишній нардеп Андрій Сенченко заявив, що переконлива перемога Володимира Путіна в Криму була організована за рахунок переселенців з Росії та масових фальсифікацій.