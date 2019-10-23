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23 жовтня • оновлено в 10:18
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"Просто пробачити": "слуга народу" оскандалився виступом на росТБ

10.7т Читати матеріал російською

Депутат партії "Слуга народу" Євген Шевченко в ефірі російського пропагандистського телеканалу заявив, що протести, які відбулися у Києві 14 жовтня, організували націоналісти на замовлення.

Про свій виступ перед пропагандистами Шевченко сам повідомив на Facebook, опублікувавши відео. Він додав, що рішення взяти участь в ефірі далося йому непросто.

За деякий час пост був видалений зі сторінки Шевченка.

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"Але це необхідно було зробити, щоб донести громадянам Російської Федерації пряму позицію українського народу щодо створення і виконання всіх умов для забезпечення миру на окупованих територіях. Щоб настав довгоочікуваний мир, необхідно іти на компроміси і це стосується двох сторін", – написав він.

"Ми хочемо рівноправ'я і щоб відносини розвивалися у мирний бік. Але ми хочемо так само поваги... Я вважаю, що перші питання, які ми повинні зняти – це мовні і культурні. Саме мовне питання, яке було порушене ультранаціоналістами, призвело до розколу в суспільств . Мовне питання має бути зняте", – заявив Шевченко.

"Просто пробачити": "слуга народу" оскандалився виступом на росТБ

Він додав, що "нам треба знайти мужність, щоб просто пробачити".

Журналіст Юрій Бутусов різко відреагував на виступ Шевченка.

"А на "Першому" як зазвичай ганили Україну, ганили 14 жовтня – День захисника, і тут якраз вдало Шевченко їм підмахнув. Депутат правлячої партії виправдовувався перед агресором за проведення громадських акцій в Україні. Як це буде сприйнято в Москві? "Хохли побігли здаватися", – обурився він.

"Це ж де у людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти, і підігравати російській пропаганді, що принижує твою власну країну? Сподіваюся, фракція СН швидко визначить свою позицію щодо колаборантської поведінки Шевченка", – заявив Бутусов.

"Просто пробачити": "слуга народу" оскандалився виступом на росТБ

"Просто пробачити": "слуга народу" оскандалився виступом на росТБ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидатка від "Слуги народу" заступалася за терористів "ДНР".

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Руденко Вован
Руденко Вован
Зедолбойоб.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Так у "Слузі народу" таких запроданців - через одного.
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Бровкиг Иван
Бровкиг Иван
в своё время из-за низкой эффективности работы президента затошнило от оранжевого...недалеко те времена,когда при нынешней ситуации если она не изменится скоро затошнит и от зелёного.....
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