"Просто пробачити": "слуга народу" оскандалився виступом на росТБ

Депутат партії "Слуга народу" Євген Шевченко в ефірі російського пропагандистського телеканалу заявив, що протести, які відбулися у Києві 14 жовтня, організували націоналісти на замовлення.

Про свій виступ перед пропагандистами Шевченко сам повідомив на Facebook, опублікувавши відео. Він додав, що рішення взяти участь в ефірі далося йому непросто.

За деякий час пост був видалений зі сторінки Шевченка.

"Але це необхідно було зробити, щоб донести громадянам Російської Федерації пряму позицію українського народу щодо створення і виконання всіх умов для забезпечення миру на окупованих територіях. Щоб настав довгоочікуваний мир, необхідно іти на компроміси і це стосується двох сторін", – написав він.

"Ми хочемо рівноправ'я і щоб відносини розвивалися у мирний бік. Але ми хочемо так само поваги... Я вважаю, що перші питання, які ми повинні зняти – це мовні і культурні. Саме мовне питання, яке було порушене ультранаціоналістами, призвело до розколу в суспільств . Мовне питання має бути зняте", – заявив Шевченко.

Він додав, що "нам треба знайти мужність, щоб просто пробачити".

Журналіст Юрій Бутусов різко відреагував на виступ Шевченка.

"А на "Першому" як зазвичай ганили Україну, ганили 14 жовтня – День захисника, і тут якраз вдало Шевченко їм підмахнув. Депутат правлячої партії виправдовувався перед агресором за проведення громадських акцій в Україні. Як це буде сприйнято в Москві? "Хохли побігли здаватися", – обурився він.

"Це ж де у людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти, і підігравати російській пропаганді, що принижує твою власну країну? Сподіваюся, фракція СН швидко визначить свою позицію щодо колаборантської поведінки Шевченка", – заявив Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидатка від "Слуги народу" заступалася за терористів "ДНР".

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