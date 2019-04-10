|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Просто припинити стріляти": Порошенко відповів на "мирний план" Зеленського щодо Донбасу

3.8тЧитати матеріал російською

Залишати наших воїнів беззбройними, зі зв'язаними руками - абсолютно некомпетентно, непрофесійно і безвідповідально.

Так відповів діючий президент України Петро Порошенко на затвердження кандидата на пост президента Володимира Зеленського, що для завершення війни на Донбасі треба "просто перестати стріляти". Відповідне питання було поставлене журналістами на НСК "Олімпійський" після здачі главою країни аналізів VADA.

Новини
Зеленський та Порошенко зустрінуться з Макроном: що відомо

Петро Порошенко на НСК Олімпійський

Петро Порошенко на НСК Олімпійський

Прес-служба Порошенка

"Можливо, пан Зеленський не дуже обізнаний, але як Верховний головнокомандувач я санкціонував режим припинення вогню вже 19 разів. Сьогодні ЗСУ перебувають саме в такому режимі. Але існують чіткі директиви, як повинні діяти ЗСУ в разі нападу на них із застосуванням важкого озброєння. У випадку обстрілу позицій українських військових, зокрема зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями, наші воїни мають право відкривати вогонь", - сказав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 квітня Порошенко приїхав до НСК Олімпійський для здачі аналізів VADA. Зеленський так і не з'явився.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
6
Смішно
14
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Порошенко никогда не прекратит войну. Он на ней неплохие бабки поднимает. А то что каратели пачками дохнут, так это не беда, бабы ещё нарожают.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки