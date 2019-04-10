"Просто припинити стріляти": Порошенко відповів на "мирний план" Зеленського щодо Донбасу

Залишати наших воїнів беззбройними, зі зв'язаними руками - абсолютно некомпетентно, непрофесійно і безвідповідально.

Так відповів діючий президент України Петро Порошенко на затвердження кандидата на пост президента Володимира Зеленського, що для завершення війни на Донбасі треба "просто перестати стріляти". Відповідне питання було поставлене журналістами на НСК "Олімпійський" після здачі главою країни аналізів VADA.

Петро Порошенко на НСК Олімпійський Прес-служба Порошенка

"Можливо, пан Зеленський не дуже обізнаний, але як Верховний головнокомандувач я санкціонував режим припинення вогню вже 19 разів. Сьогодні ЗСУ перебувають саме в такому режимі. Але існують чіткі директиви, як повинні діяти ЗСУ в разі нападу на них із застосуванням важкого озброєння. У випадку обстрілу позицій українських військових, зокрема зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями, наші воїни мають право відкривати вогонь", - сказав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 квітня Порошенко приїхав до НСК Олімпійський для здачі аналізів VADA. Зеленський так і не з'явився.

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