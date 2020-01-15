"Просто перестали стріляти?" В'ятрович звернувся до Мінкульту через UATV

Депутат парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович звернувся до міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського з проханням прояснити ситуацію із знищенням іномовлення в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, додавши відповідні фото звернення.

"Не розумію, навіщо знищувати іномовлення. Виглядає, що команда Зеленського вирішила "просто перестати стріляти" і у відповідь на бомбардування в інформаційній війні", – написав нардеп.

В'ятрович звернувся до Мінкульту через UATV

За словами В’ятровича, телепрограми англійською, арабською та іншими мовами, які транслювалися на десятки країн світу, відтепер більше не виходять. Буцімто без знищення іномовлення неможливо організувати мовлення на окуповані території.

"Причому, яким буде це мовлення на окуповані території – також невідомо. Звернувся до Володимира Бородянського, міністра культури, молоді та спорту України з проханням пояснити", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, відомство з 13 січня зупинило роботу низки редакцій телеканалу UATV. Раніше у міністерстві вирішили створити на його базі російськомовний телеканал для мовлення на тимчасово окуповані території Криму та Донбасу.

Звернення В'ятровича до Бородянського Facebook \ Володимир В'ятрович

Звернення В'ятровича до Бородянського Facebook \ Володимир В'ятрович

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