Роз'єднані громади Донбасу – одна з глибоких проблем, якій приділяють занадто мало уваги. Однак відновлення миру неможливо без її вирішення. Світ – це більш складна система, ніж просто відсутність війни. Навіть підконтрольні українському уряду території Донбасу далекі від цієї всеосяжної концепції.

Війна зруйнувала не лише інфраструктуру регіону, але і найважливіше – його спільність. Відомо, що там, де соціальні зв'язки міцні, де існують дружні і чесні відносини між різними групами - рівень якості життя високий. Однак на Донбасі роз'єднаність і недовіра сьогодні проявляються на всіх рівнях: між членами суспільства, між людьми і владою, між громадськістю та інститутами, між органами місцевого самоврядування. Фактично, громади "закрилися" в межах своїх населених пунктів і ніяк не взаємодіють один з одним. При цьому поодинці не справляються зі своїми проблемами, що прямо позначається на якості життя людей.

Функцію зв'язку між територіями повинна виконувати обласні ради. Але в Донецькій і Луганській областях їх немає. Військово-цивільні адміністрації таких зв'язків забезпечити не можуть, оскільки призначаються з Києва, а не обираються місцевими жителями. А адже саме тісні економічні, соціальні взаємини допомагають вирішувати ті завдання, з якими стикаються громади. Ефективно реагувати на виклики, що стоять як перед усім регіоном, так і перед окремими громадами, можна тільки об'єднуючи зусилля і ресурси. Починаючи з напрацювання чітких алгоритмів колективної безпеки, всіх її форм і проявів - від пожежної до економічної.

Тільки розширенням співпраці громад можна досягти економічного зростання в регіоні. Наприклад, в Краматорську велика кількість людей, які потребують лікування або відпочинку, а в сусідньому з ним Слов'янську є унікальний курорт. З'єднання двох міст комфортної тролейбусної лінією з кінцевою зупинкою на Славкурорт задовольняє потреби і краматорчан, і славянців, адже туристична галузь приносить доходи в бюджет, сприяє розвитку малого та середнього підприємництва. Реалізувати туристичний потенціал Мангушський ОТГ можна проінвестувавши створення необхідної інфраструктури за рахунок сусіднього "промислового" Маріуполя. Це нові робочі місця, приплив туристів, збільшення податкових надходжень до бюджетів. Мангуш також потребує фінансування сільського господарства, але з іншого боку - може задовольняти потреби Маріупольської громади в селянській і аграрній продукції. Волноваська і Селідовська ОТГ вже зараз спільними ресурсами повинні створювати альтернативу збитковим шахтам – адже це, по суті, їх загальна біда.

Наведені приклади – це все про довіру і спільності. Створення колективної безпеки, економічного і соціального простору з залученням ресурсів, які мають ті чи інші громади – єдиний шлях до розвитку та відновленню Донбасу. Це новий порядок денний, який вимагає масштабних змін - громадських, політичних, економічних. І навколо нього сьогодні повинні об'єднуватися всі прогресивні сили.