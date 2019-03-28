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"Проср*ли рідні міста": Цимбалюк розгромив українських гастролерів Путіна

5.6тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко поїхав на поклон до влади Росії, вдаючи, що вона абсолютно непричетна до війни на Донбасі.

Більш того, його абсолютно не бентежить той факт, що він без проблем може поїхати в Москву, але не може відвідати свою рідну, зруйновану війною Горлівку. На цей нюанс звернув увагу український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

"Товариш Юрій Бойко приїхав в Москву домовлятися за газ і економіку. Він робить вигляд, що нічого не відбувається, немає війни. Але знаєте, цей товариш бреше, лукавить, потурає агресору. Справа в тому, що він поки що може приїхати в Москву, але не може в своє рідне місто — Горлівку", — пояснює він.

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"Тобто, цей адепт миру і відновлення відносин, зв'язків з Росією не може поїхати в своє рідне місто, але приїжджає в Москву, підібгавши хвіст. І це якась дивна особливість цієї політичної еліти з Донецька. Вони проср*ли свої рідні міста і так і нічого й не усвідомили", — обурено додав Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст заявив, що єдине, за чим Медведчук і Бойко могли їздити в Москву, так це для обговорення умов капітуляції України перед агресором. Він звинуватив їх у спробі відкрити двері для вторгнення "орків".

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Особи
Роман ЦимбалюкЮрій Бойко
Місце
Україна
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Просрали Крым и Донбасс ,как раз хозяева этого скота-цимбалюка
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Россия и Украина не находятся в состоянии войны, дипотношения не разорваны, продолжают действовать двусторонние договоры и наращиваются объемы торговли, ваши вопли про агрессию и оккупацию юридической силы не имеют
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0
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Звон Владимир, ты туповат или подслеповат?На всякий случай пишу большими буквами:Россия и Украина НЕ НАХОДЯТСЯ В СОСТОЯНИИ ВОЙНЫ, остальное лирика
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0
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Звон Владимир
Звон Владимир
Поросёнков Петя, "Я из лесу вышел был сильный мороз" читал когда то, может быть. Вот то же самое и с тобой. Глаза раскрой и уши прочисть. Может чего и поймешь
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1
Felix Maria
Felix Maria
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