"Проср*ли рідні міста": Цимбалюк розгромив українських гастролерів Путіна

Кандидат у президенти України від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко поїхав на поклон до влади Росії, вдаючи, що вона абсолютно непричетна до війни на Донбасі.

Більш того, його абсолютно не бентежить той факт, що він без проблем може поїхати в Москву, але не може відвідати свою рідну, зруйновану війною Горлівку. На цей нюанс звернув увагу український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк Скріншот відео

"Товариш Юрій Бойко приїхав в Москву домовлятися за газ і економіку. Він робить вигляд, що нічого не відбувається, немає війни. Але знаєте, цей товариш бреше, лукавить, потурає агресору. Справа в тому, що він поки що може приїхати в Москву, але не може в своє рідне місто — Горлівку", — пояснює він.

"Тобто, цей адепт миру і відновлення відносин, зв'язків з Росією не може поїхати в своє рідне місто, але приїжджає в Москву, підібгавши хвіст. І це якась дивна особливість цієї політичної еліти з Донецька. Вони проср*ли свої рідні міста і так і нічого й не усвідомили", — обурено додав Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст заявив, що єдине, за чим Медведчук і Бойко могли їздити в Москву, так це для обговорення умов капітуляції України перед агресором. Він звинуватив їх у спробі відкрити двері для вторгнення "орків".

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