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31 грудня • оновлено в 21:49
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Прослушка Труби: Порошенко заявив, що ексголова ДБР понесе покарання за злочини

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Колишній глава Державного бюро розслідувань Роман Труба буде притягнутий до відповідальності за злочини, які він скоїв під час перебування на посаді, і за переслідування майданівців в лютому 2014 року.

Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє пресслужба політсили.

"Повністю дискредитоване ДБР злочинця Труби. Злочинця – тому що те, що він зробив і що з’явилось на записах, чітко доводить склад злочину. Він отримував незаконні вказівки від керівництва країни, Офісу президента і реалізовував їх, даючи незаконні вказівки слідчи", – зазначив Порошенко , посилаючись на оприлюднені в ЗМІ записи з кабінету Труби.

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"У тому числі і щодо підписання Мінських угод. В тому числі і по Керченській протоці і по діям військових моряків. І тому числі і по націоналізації Приватбанку і багатьом-багатьом іншим питанням, які мають державне значення", – нагадав Порошенко.

Політик додав, що він переконаний, що Трубу притягнуть до кримінальної відповідальності.

"Я твердо переконаний, що Труба буде притягнутий до кримінальної відповідальності за ці злочини, які він скоїв, перебуваючи на цій посаді. І не виключено, що і за злочини проти майданівців, які він зробив в 14-му році, які зараз відкрилися", – підсумував Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Роман Труба Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Державне Бюро Розслідувань Партія "Європейська солідарність"
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