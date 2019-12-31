Прослушка Труби: Порошенко заявив, що ексголова ДБР понесе покарання за злочини

Колишній глава Державного бюро розслідувань Роман Труба буде притягнутий до відповідальності за злочини, які він скоїв під час перебування на посаді, і за переслідування майданівців в лютому 2014 року.

Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє пресслужба політсили.

"Повністю дискредитоване ДБР злочинця Труби. Злочинця – тому що те, що він зробив і що з’явилось на записах, чітко доводить склад злочину. Він отримував незаконні вказівки від керівництва країни, Офісу президента і реалізовував їх, даючи незаконні вказівки слідчи", – зазначив Порошенко , посилаючись на оприлюднені в ЗМІ записи з кабінету Труби.

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"У тому числі і щодо підписання Мінських угод. В тому числі і по Керченській протоці і по діям військових моряків. І тому числі і по націоналізації Приватбанку і багатьом-багатьом іншим питанням, які мають державне значення", – нагадав Порошенко.

Політик додав, що він переконаний, що Трубу притягнуть до кримінальної відповідальності.

"Я твердо переконаний, що Труба буде притягнутий до кримінальної відповідальності за ці злочини, які він скоїв, перебуваючи на цій посаді. І не виключено, що і за злочини проти майданівців, які він зробив в 14-му році, які зараз відкрилися", – підсумував Порошенко.

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Роман Труба недавно заявив, що в його кабінеті були знайдені прослуховуючі пристрої.

У мережу злили записи розмов у кабінеті Труби. У них фігурує глава Офісу президента Андрій Богдан.

Труба запанікував, запевнивши, що плівки – фейк.

Президент України Володимир Зеленський не зміг пояснити скандал з ГБР, запевнивши, що нічого не знає про записи.

В ефірі "Свободи слова" Труба пішов від відповіді а, чи був його голос на плівках із записами розмов у ГБР ..

27 листопада директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів подробиці про прослуховування, яку виявили у вересні в його кабінеті.

Близький соратник глави Державного бюро розслідувань Романа Труби Ігор Щербина нібито намагався продати закриття справи в ГБР за 150 тисяч доларів.

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