Просив порад на переговорах із Путіним: Зеленський зустрівся з Онуфрієм і Епіфанієм

Президент Володимир Зеленський напередодні нормандського саміту зустрівся з представниками церков і релігійних організацій України.

Як ідеться в повідомленні пресслужби глави держави, Зеленський закликав підтримати мирні ініціативи, зазначивши, що вперше за три роки була розблокована можливість продовжити переговори з РФ, Німеччиною і Францією.

"Ми різні, у нас різні конфесії, церкви, мечеті, синагоги тощо. І це нормально, тому що у нас велика, дуже красива, іноді з труднощами, але наша улюблена країна. Вірю в вас", – зазначив він.

Зеленський зустрівся з релігійними лідерами president.gov.ua

Він наголосив, що йому важливо почути поради: "Тоді буду відчувати, що всі ми разом".

Представники церков і релігійних організацій наголосили, що моляться за мир в Україні, і побажали президенту сили і терпіння на переговорах у Франції.

Зеленський зустрівся з релігійними лідерами president.gov.ua

Митрополит Онуфрій подякував Зеленському за те, що він "почав цю місію миротворчості", зазначивши, що "життя людини найдорожче, що є в світі".

Глава ПЦУ Епіфаній вказав, що ініціативи влади українці "іноді не розуміють, їм треба більше доносити інформацію", додавши, що "церкви мають великий потенціал, який потрібно використовувати в мирних ініціативах".

Зеленський зустрівся з релігійними лідерами president.gov.ua

Зеленський зустрівся з релігійними лідерами president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним у рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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