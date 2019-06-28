"Просив двічі": стало відомо про публічне прохання Трампа до Путіна

Президент США Дональд Трамп на відкритій зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним двічі публічно просив його не втручатися в американські вибори.
Це сталося на полях саміту G20, який 28 червня стартував у Японії (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).
Так, журналісти запитали у Трампа, чи скаже він президенту РФ про неприпустимість втручання у вибори, які пройдуть в 2020 році – американський лідер відповів ствердно.
Володимир Путін і Дональд Трамп на G20
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Володимир Путін і Дональд Трамп
Крім того, після цього він повернувся до Путіна, і з посмішкою двічі попросив не робити цього.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Дональд Трамп прилетів в Осаку вранці 27 червня. Він заявив журналістам, що націлений на "хорошу розмову" з Путіним.
Путін і Трамп коротко поговорили перед початком саміту G20. Американський лідер поплескав російського колегу по плечу.
У Білому домі заявили, що Трамп і Путін обговорили теми України, Ірану, Сирії, Венесуели, заявив Білий дім.
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