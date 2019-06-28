ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

"Просив двічі": стало відомо про публічне прохання Трампа до Путіна

1.7тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп на відкритій зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним двічі публічно просив його не втручатися в американські вибори.

Це сталося на полях саміту G20, який 28 червня стартував у Японії (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

Так, журналісти запитали у Трампа, чи скаже він президенту РФ про неприпустимість втручання у вибори, які пройдуть в 2020 році – американський лідер відповів ствердно.

Володимир Путін і Дональд Трамп на G20

Володимир Путін і Дональд Трамп на G20

Telegram-канал "Раніше всіх"

Новини
У Кремлі розсекретили деталі зустрічі Путіна і Трампа на саміті G20
Володимир Путін і Дональд Трамп

Володимир Путін і Дональд Трамп

Крім того, після цього він повернувся до Путіна, і з посмішкою двічі попросив не робити цього.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Саміт G20 у Японії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Саміт G20 у Японії
Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
ЯпоніяОсака
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
8
877
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Чан Джеки
Чан Джеки
трамп ето гнида американская-вонючка.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
ефимов владимир
ефимов владимир
Пусть трамп челобитную Царю пишет.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Serov Oleg
Serov Oleg
ВВП обещал подумать
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel