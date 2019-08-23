"Просив допомоги": Лукашенко розповів про розмову із Зеленським

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що глава України Володимир Зеленський звертався до нього за підтримкою.

Про це він сказав під час обговорення питання щодо українсько-білоруської співпраці з прем'єр-міністром Сергієм Румасом, передає БЕЛТА.

"У нас начебто і з Україною зараз непогані відносини. Ми розмовляли з президентом (Володимиром Зеленським. – Ред.). Вони просили якоїсь підтримки. Як ми, відмовляємо – не відмовляємо?" – сказав він.

Лукашенко також зачепив питання деяких проблем із логістикою в двосторонній торгівлі транзитом через Україну.

Лукашенко і Зеленський

"Напевно, він вам про це скаже. У нас щось там із логістикою через Україну – поставки наших товарів у Закавказзі. Не дуже ладиться. Нехай за дрібницями, але це, напевно, наші недопрацювання. Тому що навряд чи Україна буде перешкоджати торгівлі. Адже їм теж вигідно, це транзитна країна для нас у цьому відношенні", – зазначив президент Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 липня відбулася телефонна розмова Лукашенка із Зеленським. Вони наголосили на важливості подальшого розвитку двосторонньої співпраці в таких сферах, як аграрне виробництво і харчова промисловість, транспорт і транзит.

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