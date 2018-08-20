Прощавай, Uber, або Чи настає кінець економіки спільного користування

Нью-Йорк посилив регуляції для служби таксі Uber та їй подібних. Що це означатиме для так званої економіки спільного користування? Кореспондентка DW Анне Шведт шукала відповіді.Восьма година вечора, район Квінс у Нью-Йорку. Сикандер Сингх сідає за кермо чорної Toyota Camry, коротко озирається назад і закріплює свій смартфон. Для 23-річного водія служби таксі Uber настає ще один робочий день. "Уночі немає трафіку, тому нам це подобається, - говорить він. - Мені бракує терпіння, щоб їздити вдень у заторах".

Сингх приїхав до Нью-Йорка з Пакистану п'ять років тому. Після невдалих спроб знайти роботу друг розповів йому про Uber - мовляв, у цій службі можна заробляти понад 400 доларів (350 євро) на день. Усе, що потрібно - це водійське посвідчення, отримання якого коштує близько тисячі доларів, що набагато дешевше, ніж ліцензія таксиста у традиційній службі, вартістю сотні тисяч доларів.

Сингх склав іспит з водіння з першого разу. Вже за лічені дні після цього він віз своїх перших клієнтів Нью-Йорком, маючи у своєму розпорядженні орендований автомобіль і смартфон. Це була його перша справжня робота у місті, і у такий спосіб він став частиною економіки спільного користування (You economy).

Хоча експерти пропонують різні визначення You economy, її суть полягає в тому, що це схема, за якою особи самі собі створюють роботу. Вони надають у користування іншим людям свої автомобілі, квартири, технології або можливості. Ти - сам собі начальник і отримуєш оплату, коли надходять замовлення. Те, що для багатьох становить лише додатковий дохід, виявилося єдиною можливістю заробляти гроші для великої кількості мігрантів.

Традиційна система розпадається

Ричард Вольфф, почесний професор Масачусетського університету в Амгерсті, говорить про зростаючу диспропорцію між впливом компаній, з одного боку, та працівників, з іншого. Він стверджує, що, хоча компанії стають дедалі більш прибутковими і заощаджують гроші, використовуючи дешеву робочу силу та автоматизацію, працівники отримують незаслуженно жорстоке ставлення.

"Працівник тепер може запропонувати роботодавцю більше, ніж 30 років тому, - розповів Вольф DW. - Це створює нерівність доходів і багатства, що трансформується у нерівність впливу, яка перетворює реальний, захищений прибуток та захищені робочі місця на невизначену, незахищену та позбавлену вигоди економіку вільного заробітку або You economy, яку ви маєте зараз".

Вольфф говорить, що фрілансери залишаються без будь-якого соціального страхування. "Це жахливо, ти наодинці, і капіталіст скористається тобою, коли йому це буде потрібно, а коли така потреба відпаде - ти залишишся ні з чим", - змальовує невтішну картину експерт.

Професор вважає, що особливо молоді люди, які були змушені працювати у You economy, схильні малювати прикрашену картину реальності. "Звичайно, є покоління міленіалів, які вважають це свободою, - каже Вольфф - Однак іронія полягає в тому, що ти справді маєш свободу пересуватися країною, але, на жаль, ти також маєш свободу померти голодною смертю, взагалі не мати життя, якщо капіталісти не знайдуть, як на тобі заробити".

Економіст переконаний, що США наближаються до кризи, і попереджає, що у системі є забагато молодих людей, які не мають заощаджень на старість. Вольфф вважає, що країна ще більше зануриться у борг, оскільки така економіка не окупиться. Економіст навіть припускає, що економіці спільного користування настає кінець.

Баланс кар'єри і особистого життя замість супер-заробітку

Засновниця багатьох компаній Сьюзен Слай з цим не погоджується: "Я не думаю, що You economy мертва, вона жива і почувається добре". Здається, що статистика підтверджує її слова. За даними опитування Harris Poll, 33 відсотки громадян США вже заробляють гроші за допомогою економіки спільного користування і, за прогнозом, ця кількість зросте до 50 відсотків за два роки.

Сьюзен Слай співпрацює з 400-ма фірмами, які здійснюють діяльність у цьому сигменті ринку. Вона почала свій перший бізнес у віці 11 років. "Міленінали мають потребу у балансі роботи і життя, - говорить Слай. - Вони нададуть перевагу балансу між роботою і особистим життя над високиими зарплатами. Вони кажуть, що не хочуть працювати так само, як покоління перед ними. Вони хочуть жити за своїми власними правилами".

Слай переконана, що міленіали не перебувають в ілюзіях щодо того, що уряд збирається забезпечувати їхню старість. Вона вказує на те, що кожен може швидко стати підприємцем з такими платформами, як сервісна служба Uber, служба спільного використання житла Airbnb або YouTube. Вони дозволяють з невеликим капіталом почати робити те, на що знадобилися б великі кошти ще пару десятиліть тому. Слай наголошує, що тепер завдяки інтернету, перебуваючи у себе вдома, можна робити безліч речей.

До того ж, бізнесменка переконана, що більш жортска регуляція ринку, зокрема обмеження кількості ліцензій для водіїв сервісів на зразок Uber у Нью-Йорк, є недоречними. "Люди вміють адаптуватися. Вони завжди знайдуть вихід. І я вважаю, що бізнес потребує менше регуляцій", - каже бізнесменка.