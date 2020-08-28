Прощай МВФ та допомога від ЄС?

Володимир Компанієць Політика 19:09, 28.08.2020

Прощай МВФ та допомога від ЄС?

Конституційний суд признав неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника на посаду голови НАБУ.

...

P.s. Іншим рішенням КС сьогодні скасував обмеження по зарплаті для чиновників в розмірі 47230 грн.

Суд визнав неконституційним указ Порошенка.
Facebook Володимира Компанійця
Коментувати
Політика

Дивіться також

В Україні встановлено рекорд за кількістю хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 28 серпня

Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу

Степанов сказав, скільки масок на день потрібно дитині в школі

Філатов перемагає вже в першому турі виборів мера Дніпра – опитування "Рейтингу"

З'явилися відео нападу на автобус під Харковом