Указ про призначення Ситника на посаду голови НАБУ визнано неконституційним. Фото: Facebook Володимира Компанійця.

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Конституційний суд признав неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника на посаду голови НАБУ.

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P.s. Іншим рішенням КС сьогодні скасував обмеження по зарплаті для чиновників в розмірі 47230 грн.

Суд визнав неконституційним указ Порошенка. Facebook Володимира Компанійця

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