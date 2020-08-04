Высший антикорррупционный суд считает, что банду судей Вовка надо судить, а генпрокурор Венедиктова не дает отстранить "вовчат"от должности из-за коррупционного вмешательства президента Зеленского

Настоящий прорыв в деле Вовка. Вчера Высший антикоррупционный суд признал обоснованным подозрение НАБУ главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку - его называют участником преступной группы судей Окружного админсуда Киева во главе с председателем этого суда Павлом Вовком. Теперь перед генеральным прокурором Ириной Венедиктовой президентом Владимиром Зеленским снова открыто встал убийственный вопрос - почему ГПУ не передает представление об отстранении от должности судей ОАСК? Сколько еще ГПУ будет уклоняться от исполнения своих обязанностей?

Подозрения судьям выдвинуты 17 июля! Но до сих пор Генеральная прокуратура не направила в Высший совет правосудия представление об отстранении судей от должности. Да, все понимают, что разговоры Вовка, опубликованные НАБУ - подлинные, все понимают, что это аморально для судьи и недостойно, да только записи собраны якобы с нарушениями. Но Холоднюка ВСП защитить не может, у него нет иммунитета, его можно привлекать к ответственности без всяких проблем. И вот была интрига - а признает ли Антикоррупционный суд достаточным подозрение Холоднюку - ведь в таком случае, он признает достаточным и подозрения "вовчатам". И сегодня важная политическая победа - она показывает, что судей ОАСК можно судить.

Национальное антикоррупционное бюро обратилось с просьбой подписать представление об отстранении Вовка заместителю генпрокурора Гюндузу Мамедову, которого Венедиктова включила в группу. Однако Мамедов в официальном письме ответил НАБУ, что его подпись будет незаконной, намекая, что подписывать такое может только сама генеральный прокурор (либо прокурор САП Холодницкий, который ушел в отпуск, и дело начали в его отсутствие). По данным источников Цензор.Нет, НАБУ обратилось с письмом напрямую к генпрокурору Венедиктовой - вся ответственность за не подписание представления теперь ложится прямо на нее.

Поэтому судьба Вовка в руках президента Зеленского и назначенного им генерального прокурора Венедиктовой.

Подозрения судьям 17 июля подписал заместитель генпрокурора Андрей Любович, а уже 18 июля после совещания президента с генпрокурором в ОП Любовича... отстранили от контроля расследования!

А кто вместо него? А никто не хочет подписывать. То есть выдвинуть подозрения Генпрокуратура считает правильным, но расследовать дальше - нет, это нельзя.

Поданным источника Цензор.Нет, причина отказа ГПУ принимать дальнейшее участие в расследование и подписывать необходимые процессуальные документы - прямой приказ Зеленского, запрещающий трогать Вовка. То есть бежали-бежали, подозрение выписали, а как предъявили так сразу и... все остановилось!

Что получилось по факту сейчас? НАБУ выступило в роли загонщиков добычи для Зеленского, который теперь выступает в роли спасителя Вовка, и может расторговать с ним нужные личные вопросы, в том числе и крайне сомнительные с точки зрения закона. То есть прямая политическая коррупция, незаконные действия. Я уж не говорю о морали - как можно после этих позорных записей защищать Вовка?

Очевидно, президент Зеленский думает, что проблема рассосется сама собой. Он продолжает позорно молчать об этом деле - никаких комментариев уже две недели, ни одного видео.

Никак не комментирует дело и сама Венедиктова, хотя как это, почему ГПУ не исполняет свои обязанности? Ну раз она отстранила Любовича, значит она должна сама подписать все необходимые решения по делу. Или пусть вернет в группу Любовича.

Можно только себе представить, что они там собираются решать на выборах, раз так защищают Вовка - явный какой-то беспредел.

Эй, хватит позориться! Иначе дело Вовка станет для президента символом беспредела и незаконного вмешательства в судебную власть, последствия этой катастрофы для президентского имиджа вы просто не в состоянии представить.