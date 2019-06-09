"Проросійський чорт": у списку "Слуги народу" знайшли людину Медведчука

У виборчому списку партії "Слуга народу" виявився Дмитро Співак, якого пов'язують з головою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком.

Про це в Facebook повідомили волонтер Роман Синіцин та активіст Сергій Стерненко.

"Прихована така рssня і вата, ось наприклад 33 номер. Дехто Дмитро Співак з Одеси. "Аналітик" або навіть ведучий на NewsOne у Медведчука. За свій довгий і тернистий трудовий шлях встиг побувати або балотуватися від СДПУ(о) Медведчука, Трудової України, у Тимошенко був, у Королевської був в "Україна-Вперед" потім, востаннє у Порошенка", – зазначив Скрипін.

Волонтер зазначив, що Співак ще в 2000 році став членом журі і меценатом української ліги КВН. При цьому в мережі повно його проросійських висловлювань: "Грантососи пожирають країну", "Брат Уляни Супрун – куратор ЦРУ по Україні", "Європа, в яку ми йдемо, ставить пам'ятники Жукову, а ми зносимо", "Україні вигідні торгові відносини не тільки з Донбасом, але і з Кримом"," Санкції, які вводять проти Росії, тільки зміцнюють її економіку".

Дмитро Співак

Одеський активіст Сергій Стерненко додав, що Співак працює на Медведчука.

"Проросійський чорт, що працює на Медведчука", – написав він в коментарі під постом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підприємець і волонтер з Дніпра Олександр Редька розповів, що партія "Слуга Народу" президента України Володимира Зеленскоготребует гроші від потенційних кандидатів за місця в списках.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацією про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Зробимо світ кращим разом!

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