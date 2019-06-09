ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
БлогиСвіт
Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Проросійський чорт": у списку "Слуги народу" знайшли людину Медведчука

3.7тЧитати матеріал російською

У виборчому списку партії "Слуга народу" виявився Дмитро Співак, якого пов'язують з головою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком.

Про це в Facebook повідомили волонтер Роман Синіцин та активіст Сергій Стерненко.

"Прихована така рssня і вата, ось наприклад 33 номер. Дехто Дмитро Співак з Одеси. "Аналітик" або навіть ведучий на NewsOne у Медведчука. За свій довгий і тернистий трудовий шлях встиг побувати або балотуватися від СДПУ(о) Медведчука, Трудової України, у Тимошенко був, у Королевської був в "Україна-Вперед" потім, востаннє у Порошенка", – зазначив Скрипін.

Новини
Скандальний Онищенко йде в Раду. Він буде битися з матір'ю свого сина зі "Слуги народу"

Волонтер зазначив, що Співак ще в 2000 році став членом журі і меценатом української ліги КВН. При цьому в мережі повно його проросійських висловлювань: "Грантососи пожирають країну", "Брат Уляни Супрун – куратор ЦРУ по Україні", "Європа, в яку ми йдемо, ставить пам'ятники Жукову, а ми зносимо", "Україні вигідні торгові відносини не тільки з Донбасом, але і з Кримом"," Санкції, які вводять проти Росії, тільки зміцнюють її економіку".

Дмитро Співак

Дмитро Співак

Одеський активіст Сергій Стерненко додав, що Співак працює на Медведчука.

"Проросійський чорт, що працює на Медведчука", – написав він в коментарі під постом.

"Проросійський чорт": у списку "Слуги народу" знайшли людину Медведчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, підприємець і волонтер з Дніпра Олександр Редька розповів, що партія "Слуга Народу" президента України Володимира Зеленскоготребует гроші від потенційних кандидатів за місця в списках.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацією про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Зробимо світ кращим разом!

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Віктор МедведчукСергій СтерненкоРоман Синіцин
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
52
2
Смішно
0
Цікаво
17
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
леня зе
леня зе
о убийца нарисовался.загулял на воле одноглазый стерненко.-осведомитель сбу и крышеватель одесских наркобарыг.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel