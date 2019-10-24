"Прориву не буде!" Україну попередили про небезпечну хитрість з "формулою Штайнмаєра"

Прориву в нормандському форматі не передбачається, так як "формула Штайнмаєра" щодо Донбасу це лише псевдо-прогрес.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповіла експерт фонду Stiftung Wissenschaftund Politik при Німецькому інституті з міжнародних питань і безпеки в Берліні, доктор політичних наук Університету Мангейма С'юзан Стюарт. Вона зазначила, що зараз мова йде не тільки про Україну і Росії, але і про європейську безпеку, цінності, цілісність і суверенітет територій і держав Європи.

"Певного прориву можна досягти на міні-саміті на вищому рівні, де буде зроблена серйозна робота для досягнення домовленостей з питань, згаданим раніше. Перед самітом в нормандському форматі Німеччина і Франція повинні вирішити, що вони можуть прийняти. Основна небезпека полягає в тому, що Зеленський піде на певні поступки Росії, можливо, наївно вірячи, що Кремль більше готовий піти на компроміс, ніж це є насправді. Ці поступки також можуть мати вплив на Німеччину, Францію і ЄС в цілому", – пояснила вона.

Стюарт зазначила, що в Євросоюзі стоять на стороні України, але може статися так, що прихильники повернення до нормальної ситуації з Росією можуть в якийсь момент переважати.

"Є певні діячі, які хочуть це зробити. Але є також діячі, які бачать складність ситуації і розуміють, що угода може перетинати принципи, на яких стоїть ЄС. У ЄС точиться жорстка боротьба двох сторін, і поки ми маємо санкції проти Росії і підтримку для Україна. В ході нормандського формату ми також дотримуємося цих принципів, але це не означає, що європейці завжди будуть віддані їм", – розповіла вона.

Донбас UAinfo

При цьому експерт додала, що "формула Штайнмаэра" не означає капітуляцію України.

"Я не думаю, що це капітуляція. Вона нічого не змінює. Вона просто викликає ще більше нових питань щодо врегулювання конфлікту", – підсумувала Стюарт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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