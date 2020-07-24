Прорив на мінських переговорах дався важко, Росії довіряти не можна, – представник ТКГ від України

На Донбасі з опівночі понеділка, 27 липня, має настати режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовилася Тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ).

Як довго протримається тиша та чому переговори назвали "проривом" в Офісі президента, розповів OBOZREVATEL представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ Андрій Костін ("Слуга народу").

– Що саме із 27 липня заборонять на сході України? Якими будуть санкції за застосування зброї, як контролюватиметься дотримання домовленостей, враховуючи, що Росія та її терористи неодноразово порушували всі попередні, зокрема, і протягом останнього тижня.

– Власне, представниця нинішнього голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Гайді Грау вже перерахувала ці заходи:

заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін; на застосування вогню, включно зі снайперським;

заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їхніх околицях, насамперед на об'єктах цивільної інфраструктури: у школах, дитячих садках, лікарнях і приміщеннях, відкритих для громадськості;

ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню та повідомлення про них координатору ТКГ, який передає всім її учасникам;

створення координаційного механізму щодо реагування на порушення за сприяння СЦКК у нинішньому складі.

Окремо хочу наголосити, що Україна вкотре підтвердила повну готовність із дотримання досягнутих на грудневому саміті в Парижі на рівні лідерів країн-учасниць Нормандського формату Мінських домовленостей і прихильність до їх виконання.

– Як, загалом, вдалося домовитися про режим тиші?

– Важко. Але цей прорив є результатом ефективної роботи української делегації з нашими міжнародними партнерами в Берліні і Парижі, а також роботи політичних радників і голів МЗС країн-учасниць Нормандського формату. Також завдяки підтримці ОБСЄ в ТКГ.

До того ж СММ ОБСЄ сприятиме і надаватиме підтримку сторонам у виконанні цих заходів.

– Чому в Офісі президента цю домовленість називають "проривом"? Невже доти у нас не було подібних рішень?

– Так, це справді прорив, адже, по суті, перемовини поновилися лише у 2019 році. І, власне, з 2016 року вони були в режимі стагнації. Ми повернулися до нашої принципової позиції, яку стільки років намагалися нівелювати перемовники від РФ, – безпекові питання є першочерговими!

Режим дотримання перемир'я, у разі, якщо його не буде зірвано іншою стороною, є базовою передумовою реалізації Мінських угод і відкриває шлях до виконання інших положень "Мінська".

Не забуваймо, що повне припинення вогню є базовою передумовою політичного врегулювання, адже вибори на тимчасово окупованих територіях України можливі виключно:

– після всеосяжної деескалації;

– після виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань;

– відновлення контролю з боку уряду України українсько-російського кордону;

– вибори мають відбуватись виключно відповідно до законодавства України і з дотриманням Копенгагенських стандартів.

– Як уважаєте, скільки часу цього разу проіснує режим тиші?

– Звісно ж, ми сподіваємося, що РФ і підконтрольні їй збройні формування на території ОРДЛО дотримуватимуться всіх визначених заходів. Принаймні РФ погодилася з цим на засіданні ТКГ. Проте ми розуміємо, що причин для довіри країні, яка вже сьомий рік поспіль чинить збройну агресію проти нашої країни, яка вчинила спробу незаконної анексії Криму, посягла на нашу територіальну цілісність і суверенітет, – мало.

Ми робимо все, щоб наші захисники й захисниці перестали гинути, та сподіваємось, що на ділі РФ теж покаже готовність до деескалації і, як наслідок, виведе свої війська з території України.