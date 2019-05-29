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/Політика

Зникнення техніки в АП: Шимків прояснив важливий нюанс

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Архітектура ситуаційної кімнати Адміністрації президента, навколо якої розгорівся скандал, не передбачала ніяких серверів, крім відеосерверу для управління відеостіною та іншими екранами.

Про це повідомив екс-заступник глави АП Дмитро Шимків на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що головна роль відеосервера — це висновок різних джерел відео на об'єднаний простір відеоекранів.

"Головна мета цього підходу така: об'єднати інформаційні джерела з різними рівнями захисту в єдиному просторі сприйняття інформації. Жодна державна інституція не дасть вам копію інформаційних ресурсів, але може за певних умов і присутності оператора видавати відеокартинку з робочого місця, яке розташоване в самій інституції. Це щось на зразок віддаленого доступу на комп'ютер або сервер", — підкреслив він.

Шимків уточнив, що через канали зв'язку (захищені) передається тільки відеозображення, а не дані, тож зникає необхідність зберігати й будувати якісь проміжні сервери чи сховища. Це дозволило обійти вимоги підзаконних актів і відобразити джерела різного походження одночасно.

Адміністрація президента

Адміністрація президента

24 канал

"Аналогічна концепція має місце в побудові сітрумів у США та інших країнах. Крім того, ситуаційні кімнати різних організацій можуть тунелювати інформаційні відображення між собою, і зникає необхідність тримати всіх фахівців за тематиками в одному центрі. Саме це передбачено указом, де центральною/головною ситуаційною кімнатою вважається кімната в РНБО, а не в АП", — додав він.

Також екс-заступник глави АП прокоментував ситуацію з обладнанням, яке було передано від ЦВК і НБУ.

"Сервер збору відеоінформації під час виборів, який належав ЦВК і не використовувався, не міг виконувати роль відеосервера для ситуаційної кімнати, оскільки мав природу сховища без належних відеоресурсів, і ми його пристосували для серверних потреб операційної діяльності АП. Устаткування, передане НБУ, — це мережеве обладнання, комп'ютери (робочі станції) та принтери. Все обладнання передавалося з балансу організацій на баланс ДУС і, впевнений, досі в АП", — пояснив він.

Дмитро Шимків

Дмитро Шимків

 

УП

Питання оренди обладнання і структуризації фінансування проекту Шимків відмовився коментувати.

"Це приватне питання Петра Порошенка, адже він за свій рахунок забезпечував існування інструменту (сітрум — це інструмент) роботи президента. Особисті речі й власне обладнання, які, наприклад, приніс із собою з приходом в АП, я, до речі, забрав із собою, коли звільнився, бо це моя власність, яку я також як інструменти використовував у своїй повсякденній роботі. Так сталося, що грошей на будівництво нормальної ситуаційної кімнати в країні не було. Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти. А все, що купувало ДУС для АП за гроші бюджету, відбувалося в рамках бюджетів і законодавства про державні закупівлі", — зазначив він.

Новини
Орендував на особисті кошти: Порошенко і Турчинов відповіли на звинувачення у зникненні техніки в АП

За словами Шимківа, все обладнання, яке встановлювалося у кімнатах президента, перевірялося Держспецзв'язком, а кімнати сертифікувалися на рівень безпеки.

"Для відновлення роботи кімнати потрібні тільки екрани і відеосервер. За таким концептом усе може продовжувати працювати, тому що підлога, стеля і стіни — цілі, разом із вмонтованими кабелями, а, отже, цілі й системи захисту інформаційного простору та взаємодії", — завершив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Секретар РНБО Олександр Данилюк оприлюднив відео, в якому показав порожні стіни й стелажі ситуаційної кімнати АП, заявивши про зникнення моніторів і серверів.

  • У відповідь на це колишній прес-секретар п'ятого президента Святослав Цеголко заявив, що всю техніку Порошенко орендував на особисті кошти. Після завершення його каденції монітори й сервери були повернуті орендодавцю.

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Особа
Дмитро Шимків
Місце
Україна
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Орлова Юля
Орлова Юля
Спacибo тому, кто пoказaл мнe этoт cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁ii1o3nu Прoсто пройдя простoй oпрoc пoлучилa почти полyгoдовyю зapплaту)) Пользуйтecь, пoка еще eсть возмoжноcть=)
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