Про війну, міжнародну безпеку та інвестиції: повний текст промови Зеленського в Давосі

Президент України Володимир Зеленський у середу, 22 січня, виступив на економічному форумі в Давосі, розповівши про виклики, з якими зіткнувся сучасний світ.

Глава держави звернув увагу на те, що в Україні триває війна і наша країна, як ніхто інший, знає, що таке загрози (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Про міжнародну безпеку

"У цьому році форум об'єднав лідерів для обговорення важливого питання – згуртованого і стійкого світу. Яка найбільша загроза для згуртованому і сталого світу сьогодні? Це питання безпеки – як окремої людини, так і цілих країн і народів. Сучасний світ змінюється з реактивною швидкістю, яка перемістила нас у нову епоху – епоху new normality. Те, що вчора здавалося фантастикою, сьогодні стало реальністю. Але, на жаль, далеко не все в ній є позитивним", – підкреслив Зеленський.

Зеленський виступив з промовою в Давосі Офіс президента

За його словами, торгові війни, перерозподіл територій, стрімке зростання військових бюджетів, сепаратистські рухи, вихід країн з попередніх міжнародних угод підривають віру людства і наводять на думку про те, чи не летить цей світ у прірву.

"Катаклізми стали для планети буденними, а потрясіння – звичкою для людства. І є ризик, що наступні покоління, страждаючи від кліматичних змін, перманентних конфліктів, бідності, обмеженого доступу до їжі, будуть дорікати кожному світовому лідеру за те, що мали шанс домовитися, але так і не скористалися ним.

Як ніхто інший я знаю, про що зараз говорю. Тому що шостий рік у моїй країні йде війна. Шостий рік, як Росія анексувала у нас частину території. Незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права і сотні організацій, покликаних його захищати. Ось така у нас із вами new normality. Так, світ згуртувався навколо вирішення цих питань. Але чи достатньо українцям – загиблим і тим, хто втратив рідну домівку, – чи достатньо їм всесвітньої "стурбованості"? Цього мало", – підкреслив він.

Зеленський зазначив, що ситуація в Україні є одним із прикладів, які свідчать про те, що сучасна архітектура світу вразлива і наявні інститути не завжди працюють так ефективно, як того вимагає даний час.

"Світ потребує переосмислення і оновлення правил, особливо – правил міжнародної безпеки. Світ не може бути згуртованим тільки в Facebook, коли репостить виступ Грети Тунберг, фото моторошних пожеж в Австралії або, на жаль, збитого українського "Боїнга" в Ірані. Але чи означає це, що всі зробили висновки? Ні. Тому що для більшості через тиждень це вже втрачає актуальність, а в стрічку стукає новий гучний інформаційний привід", – зазначив президент.

Про війну на Донбасі

"Ми поки не змогли зупинити повністю вогонь і втрачати українців. Але я вірю в світло, але не в кінці тунелю. Я просто бачу велике світло попереду і впевнений, якщо всі сторони захочуть, війна припиниться завтра. Україна захищає свою землю, війна на нашій території, але ми все розуміємо, що готові її припинити сьогодні", – заявив Зеленський.

Зеленський виступив з промовою в Давосі Офіс президента

Про "інвестиційну Мекку" в Україні

"Виклики, що стоять перед нами, українцями, мобілізують нас і змушують рухатися швидше, надихають робити неймовірне і неможливе. Ми програмуємо себе на позитивне мислення, на амбітні завдання. Яким, на вашу думку, є завдання для країни, яка втратила частину своєї території і далеко не найбагатшої на Старому континенті? Стати лідером. Так, стати лідером Східної і Центральної Європи", – зазначив глава держави.

Він підкреслив, що для досягнення цієї мети Україна має сприятливі кліматичні умови, вигідне географічне положення, невичерпний аграрний та індустріальний потенціал, креативних і талановитих людей.

"У нас поки немає тільки двох речей. Немає іншого варіанту, ніж бути успішними. Це – перше. І немає достатнього інвестування", – підкреслив президент.

Саме тому Зеленський закликав усіх стати акціонерами успіху нової України.

"Моя мета – щоб у підручниках поряд із кейсами Японії, Південної Кореї, Сінгапуру з'явилася Україна. Тому приєднуйтесь! Україна повинна стати інвестиційною Меккою Східної і Центральної Європи. Головним драйвером для економічного розвитку є можливість отримувати прибуток. І ми – одна з небагатьох країн, зараз дозволяє заробляти настільки високий дохід на інвестований капітал", – сказав глава держави.

При цьому, за його словами, наша країна стає стабільним і передбачуваним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу: "Для нас це навіть питання власного виживання, а для вас – стабільність у регіоні, а значить і в Європі в цілому. Що значить не інвестувати в Україні сьогодні? Це значить стати Джорждем Беллом, який у 1999 році відмовився купити Google за мільйон доларів. Тому do not miss out Ukraine".

Зеленський переконаний, що Україна може досягти лідерства в Східній і Центральній Європі, незважаючи на відставання в розвитку за останні роки.

"Нова українська влада будує рівні правила гри для всіх, очищає судову систему, діджіталізує процеси, втілює життєво важливі реформи і приймає життєво важливі закони", – підкреслив він.

Президент відзначив проєкти з ВЕФ, спрямовані на підтримку України, а також висловив надію на подальшу співпрацю.

Зеленський виступив з промовою в Давосі Офіс президента

Про пропозиції інвесторам

"Ми готові говорити з великими західними інвесторами. І у нас є не тільки слова, але і серйозні пропозиції. Ми будемо захищати інвестиції. Підготовлена нова програма Investment nanny. Кожному інвестору, великій компанії, яка приведе в Україну 100 млн доларів, ми забезпечимо окремий контракт із державою. У вас буде менеджер, який говорить 5 мовами, і буде доступний 24 години на добу", – розповів він, також пообіцявши податкові канікули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Давосі Зеленський провів зустріч із головою правління компанії Cargill Inc. Девідом Макленнаном.

