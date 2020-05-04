"Промацують" кандидатів: стало відомо, як у Зеленського готуються до нових виборів

Місцеві вибори в Україні будуть проведені за планом, у жовтні 2020 року.

Про це OBOZREVATEL розповіли власні джерела в Офісі президента.

Команда Володимира Зеленського у всіх регіонах створює штаби "Слуги народу", де "промацують" потенціал різних кандидатів на крісла мерів, замірюють рейтинги. Насамперед мова йде про "ключові", найбільші міста України.

Незважаючи на те, що офіційно виборча кампанія стартуватиме ближче до осені, в Зе-команді готуються незабаром запускати неформальний передвиборчий процес.

Володимир Зеленський і "слуги народу" Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, згідно зі свіжими соцопитуваннями, якби вибори президента стартували в найближчі дні, то за Володимира Зеленського проголосували б понад 45% українців. Його партію "Слуга народу" підтримали б понад 41% виборців.

На початку квітня позитивно до Зеленського ставилися 44% респондентів. При цьому трохи зросла кількість незадоволених президентом українців: 25% у квітні проти 21% у березні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!