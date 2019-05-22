"Пролізти за гречку": Зеленський звернувся до українців через демарш Ради

Президент Володимир Зеленський закликав українців відповідально підійти до дострокових парламентських виборів і підтримати нових політиків.

Про це глава держави написав у Facebook, розкритикувавши народних депутатів за відмову розглядати законопроект про зміну системи виборів до Ради.

"Дорогі українці! Верховна Рада провалила законопроект про зміну виборчого законодавства. Старі політики вибрали стару систему, тому що тільки вона дає їм шанс подовжити політичне життя. Вони розраховують за гроші й гречку знову пролізти до Верховної Ради", – написав президент.

"Але я переконаний, що вони помиляються. І навіть у мажоритарних округах ви виберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі. То що? Зробимо їх разом? 21 липня!" – додав Зеленський.

Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради Андрій Парубій різко виступив проти розпуску парламенту, звинувативши Зеленського в тому, що він нібито порушує Конституцію.

Рішення про розпуск Ради Зеленський озвучив ще в день інавгурації, 20 травня, а наступного дня підписав відповідний указ і призначив дострокові вибори на 21 липня.

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