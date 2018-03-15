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"Пролилася перша кров": два нардепа влаштували бійку в студії через "правки Лозового"

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У студії "5 каналу" побилися народні депутати від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко і партії Блок Петра Порошенка Олексій Гончаренко.

"Через "правки Лозового" пролилася перша кров. Тільки що в студії "5 каналу" сталося зіткнення між народними депутатами Вадимом Івченком та Олексієм Гончаренком", - написав народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко під відео.

Він пояснив, що конфлікт між нардепами стався через законопроект про скасування "правок Лозового".

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"Він почався в студії і продовжився в коридорі. Я викликав поліцію для оформлення протоколу", - уточнив Геращенко.

Відзначимо, що Верховна Рада відхилила законопроект №7547 зі змінами кримінального судочинства, що скасовують дію "правок Лозового".

Під час представлення проекту нардеп Тетяна Острокова розповіла, що він виправляє недоліки прийнятих змін в КПК.

"Ці зміни були прийняті фракціями коаліції. Вони вже сьогодні можуть вступити в силу і привести до колапсу судової та правоохоронної системи", - заявила Острокова.

Як повідомляв "Обозреватель", в кінці грудня 2017 року Маріуполі позафракційний народний депутат побив поліцейського.

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Тема
Бійки нардепів
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна
Об'єкти
законопроектскандали
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