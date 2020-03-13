Прокурори у справі MH17 зробили подвиг, вони йшли по сліду за Путіним – Луценко

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає дуже ефективним проведене українською стороною розслідування справи про катастрофу рейсу MH17, збитого терористами на Донбасі.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Справа MH17, там працювали два основних прокурори і один співробітник СБУ. Ці три людини зробили подвиг для нашої країни – вони йшли по сліду за Путіним", – підкреслив Луценко.

Юрій Луценко

За його словами, СБУ змогла на початку отримати доступ до документації російських військових частин.

"У момент, коли сталася трагедія MH17, у нас в руках були всі документи Курської бригади, в тому числі і накази про відрядження "Бука", – стверджує екс-генпрокурор.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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