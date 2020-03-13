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13 березня • оновлено в 14:59
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Прокурори у справі MH17 зробили подвиг, вони йшли по сліду за Путіним – Луценко

2.4т
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Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає дуже ефективним проведене українською стороною розслідування справи про катастрофу рейсу MH17, збитого терористами на Донбасі.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Справа MH17, там працювали два основних прокурори і один співробітник СБУ. Ці три людини зробили подвиг для нашої країни – вони йшли по сліду за Путіним", – підкреслив Луценко.

Юрій Луценко

Юрій Луценко

За його словами, СБУ змогла на початку отримати доступ до документації російських військових частин.

"У момент, коли сталася трагедія MH17, у нас в руках були всі документи Курської бригади, в тому числі і накази про відрядження "Бука", – стверджує екс-генпрокурор.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Офіс генерального прокурора України війна Донбас
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Сказки для дэбилов с кастрюлями на голове
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Только мы никому эти приказы не покажем, ибо секрет!!! Х*хлы, вам самим не смешно, что у вас такие люди у власти?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
и куда те приказы подевались?
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