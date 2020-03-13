Прокурори у справі MH17 зробили подвиг, вони йшли по сліду за Путіним – Луценко

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає дуже ефективним проведене українською стороною розслідування справи про катастрофу рейсу MH17, збитого терористами на Донбасі.
Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL.
"Справа MH17, там працювали два основних прокурори і один співробітник СБУ. Ці три людини зробили подвиг для нашої країни – вони йшли по сліду за Путіним", – підкреслив Луценко.
Юрій Луценко
За його словами, СБУ змогла на початку отримати доступ до документації російських військових частин.
"У момент, коли сталася трагедія MH17, у нас в руках були всі документи Курської бригади, в тому числі і накази про відрядження "Бука", – стверджує екс-генпрокурор.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак рейсу MH17.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Пізніше в мережі спливло листування військовослужбовця 2-го батальйону російської 53-й зенітно-ракетної бригади, яка перевозила "Бук", що підтверджує причетність Росії до краху.
Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за крах рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
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