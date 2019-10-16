Одним из самых скандальных назначений новой власти стало назначение прокурором Харьковской области Александра Фильчакова, прокурора Дергачей, который работает в области с 2010-го года. Никаких громких разоблачений, арестов и задержаний у него на счету нет. Как же он сделал карьеру?

Фильчаков стал широко известен стране в 2013-м году, когда программа "Гроші" на 1+1 сделала сюжет о вымогательстве денег у предпринимателя в частный прокурорский спецфонд. При Януковиче это не вызывало особого резонанса – тогда всех назначали за деньги или для решения каких-то денежных вопросов. Обычный прокурор-"решала". Но ему как-то удалось усидеть и после смены власти, все там же, в Дергачах. А теперь внезапно из кресла районного значения перемахнуть на высокий пост прокурора всей области.

Разумеется, это не случайное решение. Фильчаков тесно связан с Вадимом Слюсаревым. Это бывший начальник внутренней безопасности Государственной пограничной службы, который после выхода в отставку стал мгновенно крупным бизнесменом, владельцем значительных участков земли и складских помещений вблизи государственной границы с РФ. Большие интересы у Слюсарева на пограничном переходе "Гоптовка", земля, недвижимость для хранения крупных партий товара. Это как раз Дергачевский район. Для того, чтобы решать оперативно все вопросы на границе – нужен свой прокурор, рабочий. Поэтому именно здесь прокурор Фильчаков 9 лет стоит на страже интересов Слюсарева. И именно Вадим Слюсарев является фактическим руководителем избирательного штаба "Слуги народа" в Харьковской области. И может делать "правильные" назначения.

Александр Фильчаков ФБ Юрия Бутусова

И работают сейчас на полную мощность все пограничные переходы, заняты все склады, все работает, импорт идет, тянут любые грузы, кто там будет проверять, бренды это или секонд-хэнд, кто будет создавать проблемы солидным людям, у которых есть даже свой прокурор… Прокурор – это по-прежнему лучшая инвестиция в Украине.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram