Прокуратура РФ просить 14 років ув'язнення для українського журналіста Сущенка

Орган обвинувачення у суді просить 14 років ув’язнення для українського журналіста Романа Сущенка, якого в Росії звинувачують у шпигунстві. Вирок буде оголошено 4 червня.Вирок українському журналістові Роману Сущенку, якого в Росії звинувачують у шпигунстві, оголосять 4 червня. Про це у понеділок, 28 травня, повідомив його адвокат Марк Фейгін. Захисник Сущенка також зазначив, що орган обвинувачення під час судових дебатів попросив 14 років ув'язнення для його підзахисного.

Співробітники ФСБ затримали українця у жовтні 2016 року в Москві та звинуватили його у шпигунстві. За даними Федеральної служби безпеки РФ, Сущенко, будучи кадровим співробітником Головного управління розвідки міністерства оборони України у званні полковника, цілеспрямовано збирав таємні дані про діяльність збройних сил Росії. Сущенко заперечує звинувачення.

Роман Сущенко працював кореспондентом українського інформагентства "Укрінформ" у Парижі та шість років перед затриманням у РФ мешкав на території Франції. Сторона захисту пояснює, що він неодноразово відвідував Росію і під час затримання перебував там у приватних справах, оскільки має в цій країні родичів. Офіційний Київ називає утримання Сущенка під вартою провокацією.

Із закликом до Росії звільнити Сущенка виступали депутати Європарламенту, ПАРЄ, а також представники Міжнародної та Європейської федерації журналістів (IFJ і EFJ).