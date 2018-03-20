Прокуратура провела обшуки у штаб-квартирі VW

Слідчі вилучили документи та великі "обсяги даних" у 13-ти офісах Volkswagen у Вольфсбурзі. Співробітники компанії підозрюються у "маніпулюванні ринком".Прокуратура німецького міста Брауншвайг на початку березня провела низку обшуків у штаб-квартирі автоконцерну Volkswagen (VW) у Вольфсбурзі. Про це у вівторок, 20 березня, повідомив німецький тижневик WirtschaftsWoche. "Ми можемо підтвердити, що обшуки були", - сказав виданню представник VW.

Слідчі дії проводилися у 13-ти офісах компанії, були вилучені документи і великі "обсяги даних", які протягом найближчих тижнів проаналізують фахівці.

Правоохоронні органи мали на меті виявити осіб, підозрюваних у маніпулюванні ринком. 9 грудня 2015 року концерн оприлюднив повідомлення, в якому містилась "недостовірна інформація" щодо показників рівня шкідливих викидів дизельних автомобілів, зазначає WirtschaftsWoche.

Новий скандал навколо VW

Наприкінці січня навколо VW спалахнув новий скандал. Газети Süddeutsche Zeitung (SZ) і Stuttgarter Zeitung повідомили, що німецькі концерни Volkswagen, Daimler та BMW фінансували низку небезпечних експериментів за участі людей. Згадані експерименти проводилися Європейською дослідницькою спілкою захисту довкілля та здоров'я в транспортній галузі (EUGT).

Під час цих досліджень, що проводилися за згоди самих учасників, здорових людей піддавали короткому впливу діоксиду азоту, що вважається однією з найтоксичніших складових вихлопних газів дизельних двигунів, повідомили ЗМІ з посиланням на наявний в їх розпорядженні звіт EUGT за 2012-2015 роки.

Згідно з цими даними, в Університетській клініці Ахена були обстежені 25 осіб після того, як вони протягом декількох годин вдихали в різних концентраціях отруйний газ NO₂. Результати цього дослідження були опубліковані в 2016 році.