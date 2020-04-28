Я давно не принимал участия в конкурсах, а тут решил поучаствовать в "карантинном" отборе на главу Госаудита.

Кто-то помнит эту структуру, как могущественную КРУ. Но сейчас ей уготовано новое название – Офис финансового контроля.

И если бы не пост Игоря Уманского по поводу внезапно объявленного вечером в субботу конкурса на главу налоговой, я бы и не заглянул на официальную страничку "Единого порталу вакансій".

Несмотря на то, что до этого, я принимал участие в более чем в десяти различных конкурсах на государственные должности, уже на собственном опыте понимал "бутафорность" этих процедур. Но меня всегда радовала возможность "потолкаться" в очереди на собеседование с опытными коллегами.

И будучи движим то ли горечью заявления президента, что кадров в стране нет, то ли давним желанием помочь навести порядок в контроле по расходованию бюджетных средств, я внимательно изучил условия "отбора" – опыта в такой работе у меня предостаточно. Перечитав свое резюме и соизмерив его с критериями отбора, я стал решительно заполнять формуляры.

Предъявленные требования к кандидатам: семь лет стажа - имеется; опыт работы на должностях категории "А" и "Б" (стал для себя перечислять): народный депутат, губернатор, член Совета Нацбанка, советник секретаря СНБО. Знание языков: думал подкрепить дипломом переводчика.

Еще в воскресенье позвонил в банк и попросил подготовить необходимые справки для подачи электронной декларации. Те же действия сделала и супруга, движимая моим порывом быть наконец-то востребованным на зов президента и весьма непростой ситуации в стране.

Срок подачи документов был жестким: до 18:00 понедельника, 27.04.2020 г.

Я с облегчением выдохнул, когда в начале пятого мы смогли отправить все необходимые документы на указанный электронный адрес.

Со спокойной душой стал ждать вызова на собеседование в Министерство финансов. Но не тут-то было. Ответ пришел незамедлительно, в 18:03 понедельника. Мне было отказано. Три минуты ушло на подготовку отказа, что было значительно меньше того, чтобы прочесть все поданные документы. Аргументация: отсутствие необходимого опыта.

Я несколько раз перечитал условия отбора еще раз, после чего решил дозвониться до ответственного исполнителя. С разных телефонов на указанный номер в течение нескольких часов дозванивались лично я и моя ассистентка.

Видимо, случайно, единожды сняв трубку, "ответственное лицо" произнесло: "По регламенту я не должна давать ответа. Все вопросы к руководству".

Для кого я написал этот текст? Скорее всего, для тех оставшихся наивных людей, которые верят в прозрачность Лифта, конкурсов, отборов и прочих кадровых процедур.