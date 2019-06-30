Проходу в Раду мало: Вакарчук зробив гучну заяву про політичні амбіції

Лідер групи "Океан Ельзи" і партії "Голос" Святослав Вакарчук не виключив своєї роботи у виконавчій владі.

У неділю, 30 червня, в ефірі каналу ICTV Вакарчук зізнався, що не має наміру обмежитися проходом до Верховної Ради.

"Якщо ми йдемо у владу, якщо ми йдемо в політику, то ми хочемо брати на себе відповідальність. Ми не йдемо у Верховну Раду для того, щоб стояти на трибуні, вимовляти порожні промови, як багато політиків, і говорити: "Ми ніякого відношення до ситуації в державі не маємо", - сказав музикант.

Святослав Вакарчук скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рішення вступити в "Голос" прокоментував шоумен Сергій Притула, який несподівано опинився на 30-му місці в списку партії.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!