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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Проходу в Раду мало: Вакарчук зробив гучну заяву про політичні амбіції

2.1тЧитати матеріал російською

Лідер групи "Океан Ельзи" і партії "Голос" Святослав Вакарчук не виключив своєї роботи у виконавчій владі.

У неділю, 30 червня, в ефірі каналу ICTV Вакарчук зізнався, що не має наміру обмежитися проходом до Верховної Ради.

"Якщо ми йдемо у владу, якщо ми йдемо в політику, то ми хочемо брати на себе відповідальність. Ми не йдемо у Верховну Раду для того, щоб стояти на трибуні, вимовляти порожні промови, як багато політиків, і говорити: "Ми ніякого відношення до ситуації в державі не маємо", - сказав музикант.

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рішення вступити в "Голос" прокоментував шоумен Сергій Притула, який несподівано опинився на 30-му місці в списку партії.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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