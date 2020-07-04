Прогулянку Зеленського з журналістами на велосипедах оплатили за рахунок українців. Документ

Прогулянка президента України Володимира Зеленського з журналістами на велосипедах на День журналістики 6 червня відбулася за рахунок платників податків.

Як повідомляють "Схеми: корупція в деталях" у Twitter, прокат велосипедів оплатили з держбюджету.

"1 липня на Prozorro пост-фактум вивісили цю закупівлю, за яку розраховувалось ДУС. І коштувало це 41,5 тис. грн", – йдеться в повідомленні.

Скрін сайту Prozorro

Скрін сайту Prozorro

Скрін Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня Зеленський з нагоди Дня журналістики зустрівся з представниками низки українських ЗМІ в президентській резиденції Залісся в Київській області. Журналісти мали можливість покататися на велосипедах.