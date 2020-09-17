Прогресу у виконанні Мінських угод за нинішньої влади в Україні не буде, – Лавров

Росія не розраховує на будь-який прогрес у виконанні мінських домовленостей за президента України Володимира Зеленського.

Про це в інтерв'ю телеканалу RTVI заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він послався на нібито відповідні заяви українського керівництва.

"Я не думаю, що за нинішнього українського уряду, як і за попереднього президента, буде якийсь прогрес у виконанні Мінських домовленостей, хоча б тому, що про це публічно говорить сам президент Зеленський, віцепрем'єр Резніков, який відповідає за роботу в контактній групі з врегулювання ситуації Донбасі", – сказав Лавров.

Також, за його словами, про це заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вони заявляють, що Мінські угоди потрібні, їх не можна розривати, бо на цих угодах (і на звинуваченні Росії в їх невиконанні) грунтується політика Євросоюзу і США щодо продовження санкцій проти Російської Федерації", – сказав Лавров.

За його словами таке розуміння суті Мінських угод є "збоченим", оскільки нібито "звалює все на Росію".

Лавров також дорікнув у неправильному сприйнятті угод європейських партнерів – Францію і Німеччину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські представники в складі Тристоронньої контактної групи 15 вересня знову намагалися блокувати переговори робочої групи Мінського переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.