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18 вересня • оновлено в 07:21
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Прогрес за півроку: Пристайко озвучив найближчі кроки Зеленського щодо Донбасу

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Президент України Володимир Зеленський намагається досягти прогресу щодо завершення війни на Донбасі у найближчі шість місяців.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю Die Welt (повний текст опублікований на сайті МЗС).

"Я можу говорити виключно про наші очікування. Президент України Володимир Зеленський хоче досягти справжнього прогресу протягом наступних шести місяців. Що планує Кремль, я не знаю. Він скоріше очікував, що український народ знесилиться і буде тиснути на свій уряд погодитися з агресією. Але такого не сталося", – сказав міністр.

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Війна на Донбасі

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За його словами, Зеленський хотів би розширити нормандський формат за рахунок Великобританії і США.

"Президент Володимир Зеленський цим хотів дати зрозуміти, що ми не можемо чекати ще п'ять років. І якщо ми скоро не побачимо прогрес у нормандському процесі, то ми будемо приймати нові заходи, щоб змінити існуючу динаміку. Але це не означає, що ми підемо діяти поодинці. Ми будемо залишатися в діалозі з нашими партнерами і пропонувати зміни, які, сподіваємося, принесуть велику ефективність процесу", – пояснив Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава ОБСЄ Мирослав Лайчак заявив, що Зеленський є досить сильним партнером і саме це дає надію на те, що Росія після обміну піде на подальші кроки для досягнення миру на Донбасі.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Планы Кремля??? Это ныне знает любой человек... Дословное обязательное попунктное исполнение минскких соглашений....И только..Именно так как подписала украинская сторона...И для того чтобы встреча состоялась...необходимо...письменное подтверждение от Зеленского...соблюдения договора подписанного Украиной...и только...А все перетрубации...переосмысления...перефразирования..это для вас животных..для внутрненнего употребления)))))))
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