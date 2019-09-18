Прогрес за півроку: Пристайко озвучив найближчі кроки Зеленського щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський намагається досягти прогресу щодо завершення війни на Донбасі у найближчі шість місяців.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю Die Welt (повний текст опублікований на сайті МЗС).
"Я можу говорити виключно про наші очікування. Президент України Володимир Зеленський хоче досягти справжнього прогресу протягом наступних шести місяців. Що планує Кремль, я не знаю. Він скоріше очікував, що український народ знесилиться і буде тиснути на свій уряд погодитися з агресією. Але такого не сталося", – сказав міністр.
Війна на Донбасі
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За його словами, Зеленський хотів би розширити нормандський формат за рахунок Великобританії і США.
"Президент Володимир Зеленський цим хотів дати зрозуміти, що ми не можемо чекати ще п'ять років. І якщо ми скоро не побачимо прогрес у нормандському процесі, то ми будемо приймати нові заходи, щоб змінити існуючу динаміку. Але це не означає, що ми підемо діяти поодинці. Ми будемо залишатися в діалозі з нашими партнерами і пропонувати зміни, які, сподіваємося, принесуть велику ефективність процесу", – пояснив Пристайко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава ОБСЄ Мирослав Лайчак заявив, що Зеленський є досить сильним партнером і саме це дає надію на те, що Росія після обміну піде на подальші кроки для досягнення миру на Донбасі.
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