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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Програв безробітному: Москаль "пролетів" на виборах в області, яку очолював

1.8т Читати матеріал російською

Колишній голова Закарпатської та Луганської ОДА Геннадій Москаль, який балотувався в Верховну Раду по мажоритарному округу №106 у Луганській області, опинився на четвертому місці і не пройшов у новий парламент.

Як свідчать дані на сайті ЦВК, перемогу здобув кандидат від президентської партії "Слуга народу" Олексій Кузнєцов, який ніде не працює.

Так, Кузнецов набрав 21,41% голосів. На другому місці – самовисуванець Юрій Фурман з 19,37%, а на третьому – представник "Опозиційної платформи – За життя", за якого проголосували 18,17%.

Самовисуванець Москаль зайняв четверту позицію з результатом у 11,99% голосів виборців.

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Геннадій Москаль

Геннадій Москаль

Укрінформ

Програв безробітному: Москаль "пролетів" на виборах в області, яку очолював

Скріншот

Відзначимо, Кузнєцов народився 2 грудня 1979 року в місті Сєверодонецьк Луганської області, де і проживає. Має вищу освіту, але тимчасово не працює.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-міністр фінансів Євген Червоненко програв вибори в Раду по округу №134 на Одещині.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Геннадій Москаль
Місце
Україна
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