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Програма партії Порошенка передбачає, що до 2023 року українське законодавство буде адаптоване до стандартів ЄС

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Команда п’ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка запропонувала європейським партнерам провести скрінінг українського законодавства, яке має бути адаптованим до законодавства ЄС до 2023 року.

Саме тоді буде затверджена дорожня карта вступу України у ЄС. Про це Порошенко заявив в ефірі телеканалу "Україна", коментуючи підсумки саміту "Україна-ЄС", пише пресслужба партії "ЄС".

"Ми запропонували, щоб ЄС запровадив так званий скрінінг законодавства. Це означає, що до 2023 року, часу, коли за програмою "Європейської солідарності" ми повинні відповідати всім критеріям для подання заявки щодо членства в ЄС, нам потрібно адаптувати наше законодавство, створити дорожню карту підготовки України до вступу в ЄС. На жаль, сьогодні (8 липня. – Ред.) цього не відбулося", – констатував лідер партії "ЄС".

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Пресслужба "ЄС"

Порошенко нагадав, що протягом п'яти років каденції на посаді президента України йому вдалося налагодити максимально ефективні, дружні стосунки із керівництвом ЄС, зокрема з президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Ці взаємини дозволяли Україні досягати більших результатів у надзвичайно складних геополітичних обставинах, наголосив п’ятий президент України.

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"Туск є давнім другом України. І я можу наголосити, що п'ять років мого перебування на посаді президента і п'ятб років перебування пана Туска – це є безпрецедентно високий і довірливий рівень стосунків між керівництвом Євросоюзу і України. Ми всі згадуємо виступ пана Туска українською мовою у Верховній Раді України", – нагадав Порошенко.

Він навів ще один приклад, коли на саміті "Східного партнерства" припинилася дія макрофінансової допомоги, і лише позиція Туска і Юнкера дозволила Україні отримати ще один мільярд євро. За словами лідера партії "ЄС", без цього мільярду фінансовий стан країни був би значно гіршим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав президента Європейської Ради Дональда Туска хорошим другом України. Порошенко після зустрічі з Туском зробив заяву про європейську і євроатлантичну інтеграцію.

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Особи
Петро ПорошенкоДональд Туск
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Шаблонов Разрыв
Шаблонов Разрыв
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Serov Oleg
Serov Oleg
отберите у него бутылку..
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Шаблонов Разрыв
Шаблонов Разрыв
Ух как петька беснуется без кормушки
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