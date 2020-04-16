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16 квітня • оновлено в 11:49
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Микола Томенко
Микола Томенко
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Програма діяльності Уряду Шмигаля, яка ніби є і якої немає

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Якщо охарактеризувати проект програми дяльності Уряду Шмигаля у трьох словах, то це – лаконічно, загально і абстрактно. Тішить своєрідне гасло Програми: "нікого не залишити осторонь". Бо яке гасло, така й програма. Хто ці “нікого” і що таке “осторонь” в документі не сказано. Отож, документ, за яким повинна жити держава і народ щонайменше один рік, не містить жодної цифри, жодного механізму виконання і жодного відповідального за її реалізацію. Натомість, у документі на 10 сторінках великими літерами та з великими інтервалами пропонується банальний набір завдань із студентських рефератів по економіці, праву та політології. Серед цих абстрактних завдань на всі часи і для будь-яких народів 20 разів використано слово “забезпечення”, 12 разів – слово “створення” і з десяток – “запровадження”, “”підтримка” тощо. І після всієї цієї абстрактно-політологічної біди, так ніби по-приколу – “наша програма реалістична”!

Ну не клоуни? Але що тут поробиш! Який Президент, які депутати, такий і Уряд з програмою!

П.С. І щоб на позитиві закінчити. Уряд Шмигаля, на відміну від Уряду Гончарука, не виділяв бюджетних коштів на виготовлення слайдів своєї програми для презентації у Верховній Раді. Є все-таки зміни на краще!

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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