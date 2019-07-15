"Проголосують за Партію Москви": журналіст вказав на небезпечний момент виборів в Україні

Частині українських виборців не важливі політичні бренди, їм важлива партія, яка поверне Україну під вплив Кремля.

Таку думку висловив у своєму відеоблозі у Facebook журналіст "Крим. Реалії" Павло Казарін. Він зазначив, що не всі партії в Україні – вождистські, тобто тримаються на авторитеті лідера. Є виняток – так звана Партія Москви.

"Цій частині українських виборців не важливий партійний бренд. Крім того, для них не має значення лідер політичної сили. Своє світле майбутнє ці люди пов'язують не з конкретним українським політиком. І навіть не з українською державою. Вони пов'язують своє майбутнє з російською державою. А будь-який український адвокат Кремля для них – лише швейцар, який в потрібний момент повинен відкрити кріпосні ворота", – говорить він.

Павло Казарін

Журналіст підкреслює, що Партія Москви в Україні – це справжній ідеологічний проект.

"Той самий, який пропонує країні знову перетворитися в УРСР. Він пропонує статус колонії, окупацію і відмову від майбутнього. Ховаючи все це під абстрактними міркуваннями про мир із агресором. І поки люди за це все готові голосувати – наша країна залишається в зоні ризику", – підсумував Казарін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казарін розповів, що через вибори в Раду, Москва може запропонувати Зеленському "угоду з дияволом".

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