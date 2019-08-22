Прогнувся під Зеленського? Спливла несподівана заява Разумкова про День Незалежності

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков раніше був прихильником проведення військового параду на День Незалежності.

Таку позицію кандидат на пост спікера Верховної Ради висловлював рівно рік тому, 22 серпня. У Facebook він писав, що "парад на День незалежності – необхідний атрибут свята".

"Це дуже сильний посил для наших міжнародних партнерів, українського суспільства і армії, який свідчить про те, що ми за останні роки змогли відтворити ту армію, якої з 2014-го року за фактом практично не було. А це, в першу чергу, заслуга українського народу", - писав Разумков.

При цьому він закликав не маніпулювати військовим парадом і Днем Незалежності в політичних цілях, щоб "об'єднувати, а не розколювати Україну".

Дмитро Разумков РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента розкрили святкову програму на 28-ту річницю Дня Незалежності. Там заявили, що святкування пройде в абсолютно новому форматі, а в центрі уваги будуть діти як майбутнє України.

Президент Володимир Зеленський відмовився від військового параду в Києві, заявивши, що замість цього українські військовослужбовці отримають грошові премії.

При цьому в столиці замість параду відбудеться марш за участю військових, до проведення якого підключилися відомі кліпмейкери і постановники.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал