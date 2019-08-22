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Прогнувся під Зеленського? Спливла несподівана заява Разумкова про День Незалежності

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Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков раніше був прихильником проведення військового параду на День Незалежності.

Таку позицію кандидат на пост спікера Верховної Ради висловлював рівно рік тому, 22 серпня. У Facebook він писав, що "парад на День незалежності – необхідний атрибут свята".

"Це дуже сильний посил для наших міжнародних партнерів, українського суспільства і армії, який свідчить про те, що ми за останні роки змогли відтворити ту армію, якої з 2014-го року за фактом практично не було. А це, в першу чергу, заслуга українського народу", - писав Разумков.

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При цьому він закликав не маніпулювати військовим парадом і Днем Незалежності в політичних цілях, щоб "об'єднувати, а не розколювати Україну".

Прогнувся під Зеленського? Спливла несподівана заява Разумкова про День Незалежності

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента розкрили святкову програму на 28-ту річницю Дня Незалежності. Там заявили, що святкування пройде в абсолютно новому форматі, а в центрі уваги будуть діти як майбутнє України.

Президент Володимир Зеленський відмовився від військового параду в Києві, заявивши, що замість цього українські військовослужбовці отримають грошові премії.

При цьому в столиці замість параду відбудеться марш за участю військових, до проведення якого підключилися відомі кліпмейкери і постановники.

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Особи
Дмитро Разумков Володимир Зеленський
Місце
Україна
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