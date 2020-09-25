Проект наказу про штрафи для ЗСУ на Донбасі "відкоректований", – Безугла

Проект наказу №330, яким нібито пропонували вводити штрафи для українських військових на Донбасі за відкриття вогню у відповідь в бік "Л/ДНР", був відкоректований.

Про це повідомила нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла в п'ятницю, 25 вересня, посилаючись на представників Міністерства оборони, передає Укрінформ.

"Його [наказу №330] не існує. Тобто, це був проект, ми теж мали застереження до нього, він не був зовсім коректним. Там переробили зовсім інший наказ. Ідея була закладена цілком зрозуміло, проте, сформульована, особливо в чернетці, яка потрапила на загал, некоректно, і комітет у цьому одностайний... Те, що було зроблено неправильно, виправлено, представники Міністерства оборони доповіли... Відповідно зараз ситуація скоригована", – розповіла Безугла.

Депутати попросили Міністерство оборони в подальшому радитися з профільним комітетом по будь-яких рішеннях, "які є глобальними і впливають на сприйняття громадян", щоб не було помилок навіть на етапі проектування тих чи інших рішень.

Пресслужба Міністерства оборони зазначила, що даний наказ визначає розмір додаткової винагороди військовослужбовцям в зоні ООС і порядок її виплати, але не встановлює правила і не регламентує режим припинення вогню на лінії зіткнення.

"Будь-які тлумачення умов цих виплат як нібито "введення якихось штрафів" абсолютно маніпулятивне і політизоване", – сказано в повідомленні на сайті відомства.

Як писав OBOZREVATEL, раніше журналіст Юрій Бутусов сказав, що міністр оборони Андрій Таран нібито наказав штрафувати і позбавляти премій військовослужбовців ЗСУ за ведення вогню у відповідь по російських окупантах на Донбасі.

За його словами, документ був доведений в усі військові частини на фронті і викликав обурення серед українських вояків.