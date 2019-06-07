"Продовжуєте пробивати дно!" Зеленський записав жорстке звернення до Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський вкрай негативно оцінив роботу Верховної Ради і заявив, що не шкодує про рішення розпустити парламент і оголосити дострокові вибори.

"Президент повинен бути об'єктивний. Тому, коли є за що, треба хвалити. Я хочу похвалити і щиро сказати нашій Верховній Раді величезне спасибі", – сказав Зеленський у відеозверненні, яке опубліковано в Facebook 7 червня на сторінці Адміністрації президента.

"Що зробили депутати за ці дні? Залишили "мажоритарку", залишили недоторканність, старих міністрів, старих силовиків на посадах, залишили можливість не відповідати за незаконне збагачення. Як багато вони залишили наступним поколінням. Своїм дітям і онукам. Спасибі, що своєю плідною працею доводите: рішення про розпуск Ради було правильним. Спасибі, що перед парламентськими виборами не вводите народ в оману, не намагаєтеся сподобатися виборцям, а залишаєтеся собою. Спасибі, що не зупиняєтеся і продовжуєте пробивати дно", – сказав президент.

Володимир Зеленський скріншот

Зеленський додав, що українці "все бачать" і "все розуміють", тому оцінять роботу парламентаріїв 21 липня, на позачергових виборах у Раду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми соцопитуваннями, за партію Володимира Зеленського "Слуга народу" планує проголосувати майже половина виборців - 48,2%. Далі йдуть "Опозиційна платформа – За життя" (10,7%), "Європейська Солідарність" (7,8%), "Батьківщина" (6,9%) і партія Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%).

Очікується, що "Слуга народу" може отримати 137 депутатських мандатів, "Опозиційна платформа – За Життя" – 30 мандатів, партія Порошенка "Європейська солідарність" – 20, "Батьківщина" Тмошенко – 20 і партія Вакарчука "Голос" – 16 мандатів.

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