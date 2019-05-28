"Продовжу вести переговори": Медведчук здав назад із виходом із Мінської групи

Глава політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук заявив, що, незважаючи на вихід з переговорної групи щодо Донбасу, він все одно має намір продовжувати вести діалог із Росією з двох ключових питань.

Про це одіозний політик розповів під час прямого включення в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Віктор Медведчук Скріншот відео

"Це не я відмовлявся від участі у переговорному процесі. Тим паче, я вам відкрию дуже важливу державну таємницю, — я переговори все одно вестиму", — наголосив кум президента Росії Володимира Путіна.

Медведчук уточнив, що має намір робити це як парламентар у новому скликанні Верховної Ради. Він зазначив, що головним пріоритетом своєї політичної партії вважає реалізацію Мінських угод.

"Ми цю боротьбу продовжуємо і переговори будемо продовжувати. Але ось що стосується команди Зеленського, так, це сьогодні команда влади, так, ця команда заявила про те, що вони не бачать мене у переговорному процесі. Я себе теж не бачу їхнім представником", — сказав політик кремлівським пропагандистам.

Говорячи про питання, які він хоче виносити на переговори з Росією, Медведчук виділив звільнення громадян з обох сторін і встановлення миру.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на етапі передвиборчих перегонів серед перших десяти кроків президента Зеленського було заявлено позбавлення Віктора Медведчука статусу посередника у переговорах з Росією.

Зі свого боку Медведчук повідомив, що вивести його з переговорного процесу щодо Донбасу неможливо.

23 травня у ефірі ток-шоу "Право на владу" глава Адміністрації президента Андрій Богдан знову заявив, що команда президента Зеленського виступає проти того, щоб Медведчук представляв Україну на переговорах із Російською Федерацією.

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