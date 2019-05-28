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/Політика

"Продовжу вести переговори": Медведчук здав назад із виходом із Мінської групи

4.1тЧитати матеріал російською

Глава політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук заявив, що, незважаючи на вихід з переговорної групи щодо Донбасу, він все одно має намір продовжувати вести діалог із Росією з двох ключових питань.

Про це одіозний політик розповів під час прямого включення в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Скріншот відео

"Це не я відмовлявся від участі у переговорному процесі. Тим паче, я вам відкрию дуже важливу державну таємницю, — я переговори все одно вестиму", — наголосив кум президента Росії Володимира Путіна.

Медведчук уточнив, що має намір робити це як парламентар у новому скликанні Верховної Ради. Він зазначив, що головним пріоритетом своєї політичної партії вважає реалізацію Мінських угод.

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"Ми цю боротьбу продовжуємо і переговори будемо продовжувати. Але ось що стосується команди Зеленського, так, це сьогодні команда влади, так, ця команда заявила про те, що вони не бачать мене у переговорному процесі. Я себе теж не бачу їхнім представником", — сказав політик кремлівським пропагандистам.

Говорячи про питання, які він хоче виносити на переговори з Росією, Медведчук виділив звільнення громадян з обох сторін і встановлення миру.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
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Тимофеева Галина
Тимофеева Галина
Огромнoe cпacи6o всем тeм, ктo покaзал мнe пpeкрасный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁04jl77 Пpоcто прoйдя oпpос получилa почти полyгoдовую зарплату)) Пoльзуйтеcь, пока eсть возмoжноcть=)
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Ефремова Валерия
Ефремова Валерия
Cпаcи6о тем, кто покaзал мнe чудo-сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁4utl0m Прoстo прoйдя пpостoй опpоc полyчила пoчти полугoдoвую зарплату)) Пoльзyйтecь, пока ecть вoзможнoсть=)
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