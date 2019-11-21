"Продовжити санкції!" Порошенко провів важливу розмову з Меркель

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Як парламентар зауважив на своїй сторінці у Facebook, зустріч з німецькою політикинею відбулася напередодні "нормандського саміту" в Парижі.

Порошенко зазначив, що у розмові з Меркель вкотре наполіг на важливості продовження санкцій проти Росії.

Петро Порошенко зустрівся з Ангелою Меркель

"Важлива розмова з Ангелою Меркель напередодні "нормандського саміту" в Парижі. Вчергове наголосив, що санкції проти Росії як країни-агресора мають бути продовжені до відновлення територіальної цілісності України", – написав експрезидент.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що учасники переговорів у "нормандському форматі" мають домагатися від Росії обов’язкового виконання безпекового пакету Мінських угод і не довіряти словам президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

спочатку ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" 24 або 26 листопада.

У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться в кінці листопада.

15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня у Парижі.

У Кремлі підтвердили, що саміт у "нормандському форматі" відбудеться 9 грудня у Парижі. В рамках підготовки до нього у президента Росії Володимира Путіна на 18 листопада запланована телефонна розмова, розповів його прессекретар Дмитро Пєсков.

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