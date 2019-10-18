Продаж землі: Тимошенко жорстко висловилася щодо протягування законопроєкту

Протягування законопроєкту про розпродаж сільськогосподарської землі всупереч волі народу та Регламенту ВРУ є неприйнятним.

Про це заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни парламенту. Політик обурилась тим, як аграрний Комітет ВРУ намагається за зачиненими дверима, за спиною в народу вирішити долю української землі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

Так, пояснила парламентар, засідання комітету щодо розгляду земельних законопроєктів мало відбутися сьогодні о 14.30, і представники комітету та громадськості мали намір взяти в ньому участь. Натомість його поспіхом провели зранку, повідомивши тільки прибічників розпродажу землі, зауважила політик. На ньому ухвалено було рішення "про підтримку законопроєкту, який дає право продавати землю іноземцям і в розмірі – понад 210 тис. гектар в одні руки".

Тимошенко подякувала голові ВРУ, який зібрав лідерів фракцій і дав можливість обговорити відповідне питання.

Юлія Тимошенко у Верховній Раді Пресслужба партії "Батьківщина"

"За спільним рішенням голів фракцій і керівництва парламенту ранкове таємне зібрання окремих членів аграрного комітету визнано нелегітимним. Повноцінне засідання комітету за участі всіх небайдужих відбудеться наступного пленарного тижня", – зазначила вона.

Голова партії нагадала, що, за останніми соціологічними рейтингами, 73% громадян виступають поти продажу землі, 81% проти продажу іноземцям, понад 70% – за проведення референдуму.

"Це сигнал від суспільства!" – наголосила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади й держава.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

Раніше лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко виступила проти мораторію на землю та заявила, що замля повинна належати тим, хто на ній живе та працює, – українцям, і приносити гроші в український бюджет.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся