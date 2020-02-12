Продаж води Криму: український дипломат раптово підтримав Кремль

Український дипломат Володимир Огризго заявив, що Україна дійсно може піти на угоду з Росією задля відновлення водопостачання для анексованого Криму.

Про те, за якої умови це буде можливо, він написав у своєму Twitter, коментуючи слова прессекретаря глави РФ Дмитра Пєскова, мовляв, вони не "торгуватимуться анексованим півостровом заради води".

"Рідко коли погоджуюсь із тим, що кажуть у Кремлі. Але тут інша справа. Крим справді не може бути предметом торгу!" – зазначив дипломат.

Володимир Огризко

За його словами, півострів без будь-яких умов має бути повернутий Україні. Водночас Росія, без сумніву, має виплатити всі компенсації за заподіяні збитки.

"Решта – повна маячня. Лічильник цокає..." – підсумував Огризко.

Рідко, коли погоджуюсь із тим, що кажуть у Кремлі. Але тут інша справа. Крим справді не може бути предметом торгу: без будь-яких умов він має бути повернутий Україні. Але з компенсаціями за завдану шкоду, звісно. Усе інше - повна маячня. Лічильник тікає... https://t.co/Bq1tqwokTC — Volodymyr Ogrysko (@Ogrysko) February 12, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація не йтиме на поступки щодо окупованого нею Донбасу в обмін на поставки води для анексованого Криму. Водночас вони згодні розглядати можливість постачання води на комерційній основі.

Перший президент України Леонід Кравчук виступив за можливість продажу Україною води Росії – для потреб анексованого Криму.

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