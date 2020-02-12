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12 лютого • оновлено в 16:14
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Продаж води Криму: український дипломат раптово підтримав Кремль

2.6т
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Український дипломат Володимир Огризго заявив, що Україна дійсно може піти на угоду з Росією задля відновлення водопостачання для анексованого Криму.

Про те, за якої умови це буде можливо, він написав у своєму Twitter, коментуючи слова прессекретаря глави РФ Дмитра Пєскова, мовляв, вони не "торгуватимуться анексованим півостровом заради води".

"Рідко коли погоджуюсь із тим, що кажуть у Кремлі. Але тут інша справа. Крим справді не може бути предметом торгу!" – зазначив дипломат.

Володимир Огризко

Володимир Огризко

За його словами, півострів без будь-яких умов має бути повернутий Україні. Водночас Росія, без сумніву, має виплатити всі компенсації за заподіяні збитки.

"Решта – повна маячня. Лічильник цокає..." – підсумував Огризко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація не йтиме на поступки щодо окупованого нею Донбасу в обмін на поставки води для анексованого Криму. Водночас вони згодні розглядати можливість постачання води на комерційній основі.

  • Перший президент України Леонід Кравчук виступив за можливість продажу Україною води Росії – для потреб анексованого Криму.

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Автор
Діна Баронова
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особа
Володимир Огризко
Місце
Україна
Тег
Крим без води
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hunt andres
hunt andres
Ничего не понял. Чего хочет это огрызко?
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
От істинний дипломат, як грамотно поставив на місце моцкалів
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